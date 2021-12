De allí se ‘sujeta’ este personaje al asegurar que esa no es la fecha exacta de su muerte, ya que asegura que la fecha fue utilizada por la familia con un objetivo sensacionalista, según él. Gustavo Alvite Martín alertó de esto a través de una publicación que hizo por medio de Facebook y que hoy ha causado total revuelo entre los fans y se espera que también entre la familia que aún no se ha pronunciado al respecto, pues se encuentra en un espacio de duelo.

De manera textual comenzó a escribir una carta que aquí de dejamos de manera íntegra: “Mis amigos de los medios de comunicación, que no son muchos. Hombres y mujeres muy connotados todos ellos; profesionales, inteligentes, íntegros y bien intencionados, polo opuesto de los chismosos, mal intencionados, baratos, vulgares y corrientes de los programas ‘de espectáculos’ de hoy, hace mucho me insisten en que escriba un libro con mis vivencias con las más grandes estrellas contemporáneas de este país”. Archivado como: Vicente Fernández fecha muerte

Vicente Fernández fecha muerte: ¿PORQUÉ SE RESISTE A ESCRIBIR VIVIENCIAS CON EL’CHARRO DE HUENTITÁN’?

Entones Gustavo Alvite Martínez confesó porque no se decide a hacerlo: “La verdad, me resisto porque siento un gran respeto por quienes escriben. Por los de verdad, claro, no por los que acuden al morbo y la ignorancia de la gente para obtener dividendos. Admiro la inteligencia y la luz, no la perversidad y el lodo. Me cuesta trabajo plasmar en papel correctamente lo que creo debe divertir, ilustrar, informar y dejar huella en alguien que busque un amigo en un libro. Mi oficio es la voz. Por eso me resisto”.

Y fue cuando reveló que lo quisieron involucrar en el libro no oficial: “Hace dos meses aproximadamente me llamó la mujer que publicó una biografía no autorizada de Vicente Fernández para que le contara lo que yo sabía de Vicente. Así de plano, sin decirme cómo había conseguido mi celular, como si fuera una obligación. Yo sabía de ella y sus libros, todos en torno al escándalo de diversos personajes políticos y artísticos. Aunque usted no lo crea, mi origen modesto pero limpio y mi convicción por el respeto a los demás aprendido en una cabina de Radio durante 54 años, empezando por el respeto a un micrófono me obligan a guardar mis escrúpulos como lo único que me acompañará cuando deje el puerto. Por supuesto me negué. Y se enojó.