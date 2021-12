Vicente Fernández condolencias: “Un ser humano excepcional”

La cantante Paquita la del Barrio, dio sus condolencias a la familia Fernández a través de una entrevista con Foro TV. La cantante, narró su experiencia al estar en escenario con el cantante y aseguró que se encontraba bastante triste por la muerte de su colega; Paquita, aseguró que era un ser humano excepcional y siempre lo recordaría debido a la amistad que habían formado.

“Un ser humano precioso, para que haya otro Vicente Fernández está muy difícil. Para mí, el señor era maravilloso. A veces, me iba a saludar y yo a él, era una amistad muy bonita. Cuando yo canté con él, fue un honor.”, aseguró Paquita en entrevista. “Era una maravilla, porque había un entusiasmo. Le trasmiten al público lo que hacen, un hombre muy sabio. Yo no me daba cuenta que él se la pasaba a tras de la cortina, escuchándome, hasta que un día me dijeron ‘Don Vicente se la pasa atrás de usted, escuchándola’. Lo siento mucho.”, dijo la cantante en entrevista.