A unos días del sensible fallecimiento de Vicente Fernández, se dan a conocer reveladores detalles

Exesposa de Alejandro Fernández confiesa qué hizo Chente antes de su muerte

Además, América Guinart compartió el regalo más preciado que le hizo El Charro de Huentitán Nadie lo hubiera imaginado. A unos días del sensible fallecimiento del cantante mexicano Vicente Fernández, se dan a conocer reveladores detalles, ya que ahora América Guinart, exesposa de Alejandro Fernández, confiesa qué hizo Chente antes de su muerte. Madre de Alejandro, Camila y América Fernández Guinart, América Guinart se casó con El Potrillo en 1992, y tan solo seis años después, se separaron, aunque siempre han mantenido una relación cordial, incluso Chente le tenía un gran aprecio y siempre le dio su lugar. América Guinart reacciona al fallecimiento de Vicente Fernández Fue en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 50 mil seguidores, que la exesposa de Alejandro Fernández compartió una serie de imágenes para recordar a Vicente Fernández unas horas después de que se diera a conocer su sensible fallecimiento, además de dedicarle un emotivo mensaje. “Se apaga una estrella, pero su brillo quedará siempre entre nosotros, un adiós muy difícil!! Mucho que agradecerle, papá Vicente. Gracias por presentar a mis papás y contribuir así a que yo viniera al mundo!!! Gracias por su amor y sus detalles!!! Vuele alto como lo hizo en vida. Vivirá siempre en mi corazón y en el de millones de personas que lo amamos”.

¿Qué fue lo que hizo Vicente Fernández antes de morir? De acuerdo con información del programa Suelta la sopa de Telemundo, que retomó de un prestigiado diario, en una entrevista América Guinart reveló que Vicente Fernández, a quien describía como una persona muy inteligente, estuvo en el último año arreglando sus cosas para sus hijos y nietos: “Es muy organizado y arregló todo para no dejar problemas”. Pero eso no fue todo, ya que la exesposa de Alejandro Fernández recordó que El Charro de Huentitán le hizo un regalo que jamás olvidará: “Creo que el más significativo para mí, fue un traje charro que me regaló después de un concierto. Él se lo quitó, lo firmó y me lo regaló; ahora, la botonadura se la di a Alex (su hijo) para que la pusiera en un traje charro, y de alguna manera portarlo, pero tengo guardado mi traje, eso fue muy bonito”.

“Déjenlo descansar en paz” Tal parece que a muchas personas no les cayó nada en gracia estas declaraciones de América Guinart, pero más que nada, porque creen que es momento de dejar descansar en paz a El Charro de Huentitán: “A nosotros sus fans no nos interesa ese comentario mal intencionado, nos quedamos con los mejores recuerdos de don Vicente Fernández”. “Dios, dejen de jod… déjenlo descansar en paz, ¿por qué no lo hicieron cuando estaba vivo?”, “Todos quieren sus 5 minutos, falta la mucama y el chef”, “Respeten y no se presten para que terceras personas quieran un momento de publicidad”, ” El ser humano, sí se puede decir así… no tiene límite”, “De los muertos no se habla, por favor, más respeto” (Archivado como: Exesposa de Alejandro Fernández confiesa qué hizo Chente antes de su muerte).

Las facetas musicales de Vicente Fernández A lo largo de su carrera, Vicente Fernández tuvo el privilegio de elegir a los artistas con más renombre para compartir su voz. El Charro de Huentitán, cómo fue conocido, logró producir más de 80 álbumes durante su carrera y en ellos se incluyen temas junto a artistas incluso de otros géneros. Fernández no tenía reparo en adaptar su voz a distintas facetas y eso es algo que también le heredó a sus hijos y nietos, quienes han cantado pop, corrido y hasta rock. Estas son algunas de las facetas más versátiles que el cantante, que falleció a los 81 años, tuvo durante su vida (Sigue leyendo)…

¿Cantó salsa? Un buen ejemplo es el caso de Celia Cruz, con quien tropicalizó el tema El rey. Ambos intérpretes juntaron sus voces y sus ritmos en un concierto que él ofreció en Miami y que después fue retransmitido en televisión abierta. Vicente Fernández decidió invitarla al escenario a cantar el tema compuesto por José Alfredo Jiménez y así demostrarle su admiración. Pero entre los momentos más icónicos en el recorrido musical de Fernández fue la ocasión en la que el cantante estadounidense Tony Bennett lo visitó en su rancho Los Tres Potrillos, donde grabaron la canción Regresa a mí (Return to m”). El hecho consolidó al cantante y le dio la oportunidad a Vicente de cantar líneas en inglés; también Bennett lo hizo con frases como “con los brazos abiertos que están casi muertos sin ti”.

Chente ‘le entró’ a la balada y al pop Quién se convirtió en su gran amigo fue el Príncipe de la canción, José José, con quien hizo dos duetos y le grabó cuatro canciones. “Este es mi ídolo”, expresó al terminar de cantar Pa’ todo el año, pero también hicieron juntos en 1990 uno de los éxitos de José José: Lo que un día fue no será. Con un mismo corazón es el nombre del tema que compartió junto a la mexicana Ana Gabriel, quien en 1989 alcanzó el éxito por su álbum Tierra de nadie. Algunas personas han asegurado que el intérprete coqueteaba con La diva de América, como fue conocida Ana Gabriel; el charro fue conocido por tener muchos romances aún a la par de su matrimonio con Cuquita.

Un gran maestro Con sus dos hijos cantantes, Vicente Jr. y Alejandro Fernández, hizo al menos ocho temas, algunos de los cuales se volvieron icónicos como Mi querido viejo, junto a Alejandro, el cual formó parte de la película con el mismo nombre donde el charro fue protagonista en 1991. Tras la muerte de su padre, el pasado 12 de diciembre, fue el intérprete de Me dediqué a perderte quien también revivió uno de los temas que compartió en más de una ocasión con su papá: “Amor de los dos”, el cual interpretó junto al féretro abrazando a su mamá, María del Refugio Abarca.

La película de Chente que no tuvo a Chente Hace casi una década, Vicente Fernández protagonizó una película, en la que jamás participó. Su nombre fue el motor de The man who shook the hand of Vicente Fernandez, donde el personaje central es un hombre de la tercera edad quien jamás ha sido reconocido, sino hasta que un día platica que saludó a El Charro de Huentitán. La comedia que se desarrolla en un asilo lleva en el rol principal a Ernest Borgnine, ganador del Oscar en 1955 como Mejor Actor por “Marty”. Se trata de una producción independiente que dirigió Elia Petridis y tuvo su estreno en EEUU durante abril del 2012. El intérprete de Mujeres divinas nunca aparece realmente, sino solo como referencia en carteles y boletos de conciertos, así como alguien vistiendo como charro.

Amigo de Vicente Fernández asegura que familia mintió sobre su muerte La familia de Vicente Fernández mintió sobre su fecha de muerte, oficialmente ocurrida el domingo pasado, de acuerdo con un amigo de El Charro de Huentitán. El locutor Gustavo Alvite, quien sostuvo una relación amistosa desde hace más de 50 años con el cantante, aseguró en su cuenta de Facebook que los intereses ganaron a los cariños. “La teatralidad y el sensacionalismo con que la familia maneja la situación al grado de mentir en la fecha para ‘que impacte más’, me ‘pega’ en el ánimo. Pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece. Pero hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno”, escribió.

Vicente Fernández “ya no quería riqueza” Alvite apuntó que el cantante de Mujeres divinas y El arracadas ya había satisfecho y desbordado sus sueños y su fortuna, pero tenía una gran necesidad del reconocimiento de aquellos por los que se partió el alma cantando: “Ya no quería riqueza. Necesitaba el calor de la familia que dejaba largo tiempo por su oficio. Su proximidad. Quería ser el ‘Tata’. “Pero entonces la fortuna ya se había apropiado de las voluntades… y los intereses ganaron a los cariños. No pudo culminar el éxito su intención primigenia: familia, fortuna y paz”, redactó. Recordó que en su momento le ordenaron al asistente de Fernández ya no pasarle llamadas. Por lo que la relación se truncó (Con información de Agencia El Universal).