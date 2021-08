Los medios locales que se encuentran fuera del hospital donde está internado, pudieron interceptar a su hijo Vicente Fernández Jr., quien dio unas declaraciones que levantaron más que una sospecha en torno al estado tan delicado que presenta el cantante; sea cierto o no, el hijo de ‘El Chente’ se ha mantenido reacio a soltar más información, mencionando que las próximas noticias las darán en las redes oficiales de ‘El Charro de Huentitán’. Archivado como: Vicente Fernández estado de salud

"Quien tiene la información, la única información es por parte de los doctores, los doctores son los únicos que pueden dar información. Todo no es real, la única información real es por parte de los doctores", mencionó el hijo de 'El Chente' ante los cuestionamientos sobre la su posible pérdida de la movilidad en las piernas.

"Si me pudieran dejar entrar, yo puedo saber como pasó la noche.", mencionó desesperado con los medios locales, quienes no lo dejaban entrar al hospital donde se encuentra hospitalizado el Charro de Huentitán, donde sigue al cuidado de los médicos y se ha llegado a mencionar que el hombre se encuentra en un estado delicado de salud.

" Tiene una mínima sedación, si reacciona. El parte médico lo va a dar los médicos y ese el único oficial que va a existir, lo demás son rumores que no tienen que trascender y no tienen que estar comunicando.", informó el hijo mayor de El Chente está tarde de jueves, dejando en claro la situación que está aconteciendo con su famoso padre.

Los reporteros de diversos medios de comunicación se mantuvieron firmes en las inmediaciones del hospital, por lo que el hijo de Vicente Fernández respondió a los cuestionamientos que le estaban haciendo, siendo enfático en que debía marcharse rápidamente del lugar, ya que le habían establecido un horario para visitas; eso no detuvo a los reporteros, quienes estuvieron insistiendo en conocer como iba la sedación y sobre los demás rumores que han estado surgiendo.

Vicente Fernández estado de salud: ¿Perdió la audición?

Una de las reporteras, que se encontraba en el lugar, le mencionó al hijo del cantante qué si era verdad que hubiera perdido la audición su padre; al parecer, dicha pregunta le molestó a Vicente Fernández Jr., quien no dudó en expresar que la única información que la familia daría a conocer es a través de las redes sociales, no en declaraciones ni mucho menos por ‘otro tipo de fuentes’.

"A ver, los partes oficiales y las cosas reales, son las cosas que se les han pasado a través de las redes sociales de mi padre, la mía y de mi familia. Lo demás, por favor no lo difundas, no hagan más trabajo", mencionó hace un par de horas, dejando en claro la situación que está pasando sólo se informaría a través de las redes de la familia y si no salía de ese lugar, era totalmente falso.