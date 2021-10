Más malas noticias para Vicente Fernández

Aseguran que debe una ‘millonada’ al hospital en el que está internado

El cantante, de acuerdo a su último reporte médico, tiene un proceso de recuperación “muy, pero muy lento”

Lo que faltaba. A dos meses de haber sido hospitalizado luego de sufrir una caída en su rancho Los Tres Potrillos, que derivó en la detección del síndrome de Guillain-Barré, ahora se asegura que Vicente Fernández debe una ‘millonada’ al hospital en el que está internado.

Han sido días de mucha tensión para los integrantes de la familia Fernández, en especial para doña Cuquita, esposa de El Charro de Huentitán, quien incluso también estuvo internada, sin contar que ha habido rumores constantes que Chente sería desconectado.

¿Cuánto le debe Vicente Fernández al hospital?

De acuerdo con información del periodista Marco Antonio Silva, la deuda que tiene Vicente Fernández con el hospital crece a un ritmo acelerado, pues además de estar en terapia intensiva, se le realiza un programa de rehabilitación física especial.

“Los diagnósticos no son nada alentadores, las cosas no avanzan, no mejoran. El seguro de gastos médicos ya empieza a reparar, porque el cantante lleva gastados más de 12 millones de pesos”, comentó el periodista, aunque el hospital no ha mencionado una cifra en particular.