Vicente Fernández concede una reveladora entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda

El cantante mexicano da la cara después de acosar a varias jovenes

“Como cantante mis respetos, pero como hombre siempre ha sido un cerdo”, expresan usuarios

Tras el escándalo que se desató en redes sociales luego de que circularan dos videos y una fotografía en los que se ve a Vicente Fernández tocar los senos de algunas fans, el cantante mexicano da la cara.

En una entrevista que concedió a la periodista Mara Patricia Castañeda, quien fuera esposa de su hijo Vicente Fernández Jr y que está disponible en su canal oficial de YouTube, “El Charro de Huentitán” negó que se trate de un acoso a las jóvenes y aseguró que fue un accidente.

“Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que a la fuerza le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente. Con ella (la de la foto) y yo no he visto a las otras dos (las de los videos). Pero a mí también ellas me agarraban y me abrazaban, y me decían ‘una foto con beso’ y yo me dejaba con la boca cerrada”.

“Se va a sentir ofendida”: Vicente Fernández

Desde su rancho Los Tres Potrillos, llamado así en honor a sus tres hijos varones: Alejandro, Vicente y Gerardo, el cantante mexicano dijo que tocó sin querer el seno de su seguidora cuando intentó llegar a su hombro.

“Yo vi la foto y efectivamente, sí, yo puse mi mano primero en el estómago y dije: ‘se va a sentir ofendida’ y subí la mano, y cuando la subo, toman la foto”, aseguró Vicente Fernández, quien agregó que siempre ha respetado al público.

“Don Chente” pidió una disculpa a todos los medios de comunicación, ya que lo han tratado bien a lo largo de su carrera y reconoce que hizo mal, pero que no sabe si fue una broma, pues había muchísimas personas.

“Le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención, si lo hubiera hecho con intención no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas, pero yo ni me acuerdo ni cómo pasó”.

