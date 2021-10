Se revela que Bobby Larios, ex pareja de Niurka, tiene cáncer de próstata (FOTO)

Se sabe que los doctores no permitieron que se llevara a cabo esta petición por las condiciones físicas del artista, ya que lo pondría en riesgo de muerte, pero las sospechas condujeron a que la familia pretende que la cifra no se incremente por lo estratosférica que sería. Archivado como: Vicente Fernández

Pero la cuenta no tendría que ser problema para la familia, pues se sabe que actualmente, la fortuna del ‘Charro de Huentitán” asciende a 500 millones de pesos, eso sin contar con el dinero que tienen sus hijos, incluido Alejandro ‘El Potrillo”, quien tiene una carrera más sólida.

Sus familiares han confirmado en anteriores ocasiones que el intérprete de “Mujeres divinas” no tiene movilidad. “Mueve la cabeza y el otro día movió un dedo”, contó su nieto Alex Fernández. A pesar de ello, los especialistas aseguran que está recuperándose e interactuando en la medida de lo posible.

Vaya que las cosas no van muy bien para el cantante mexicano Vicente Fernández, y es que tras su caída en su rancho Los Tres Potrillos en el mes de julio, la salud del intérprete no parece ir mejorando como mucho se esperaba, dejando que las esperanzas sobre una pronta recuperación cada día sean menos. Archivado como: Vicente Fernández

Recientemente se informó que supuestamente Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández, habría pedido a los médicos que desconectaran al cantante, esto debido a que su salud no mejoraba, así lo dio a conocer un reportero de espectáculos en un programa de Radio Fórmula.

A través del programa de la conductora Flor Rubio en Radio Fórmula, el reportero de espectáculos, Gabriel Cuevas, informó que una fuente muy cercana al hospital en donde se encuentra el Charro de Huentitán internado, le comentó que los médicos ya no esperan que el artista mejore. Archivado como: Vicente Fernández

Y es que en sus reportes médicos se ha anunciado que Vicente Fernández se encuentra en terapia intensiva y con asistencia artificial para poder respirar, y aunque se haya asegurado que su salud va mejorando poco a poco, todo parece que las cosas no van nada bien, ya que después se reveló que fue la misma Doña Cuquita quien pidió que por favor desconectaran al cantante.

EXPECTATIVAS

Al inicio de sus declaraciones, Gabriel Cuevas informó que los médicos ya no esperaban que el cantante mejorara, esto debido a que Vicente Fernández ya no podía siquiera respirar por él mismo: “Es muy fuerte lo que voy a decir, pero, es lo que a mí me contaron, y es que entre los doctores ya nada más esperan que don Vicente, ya, porque dicen que le cuesta respirar”.

Tras esto, al reportero le aseguraron que la salud de Don Vicente en vez de mejorar va en retroceso: “En lugar de que sea paulatina su recuperación, en realidad va en retroceso. Hay días que no puede ni mover los dedos”, sin embargo, las cosas dieron un giro cuando reveló que fue la misma Doña Cuquita quien pidió que desconectaran al cantante. Archivado como: Vicente Fernández