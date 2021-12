Vicente Fernández confesión hijos: El video se viralizó en TikTok

Gracias a TikTok, es que su confesión se posicionó nuevamente frente al ojo público, ya que a pesar de tratarse de una entrevista de hace un par de años, no fue hasta hace unos días que un usuario compartió un fragmento en el que Vicente confiesa la relación que tiene con sus hijos.

“Mira, Gerardo no hay día que no venga a comer conmigo, y estar al pendiente de mí. Vicente y Alejandro no se paran. Es un sentimiento que tengo que asimilar porque son mis hijos y pues ellos sabrán porque no vienen”, reveló Vicente Fernández. Archivado como: Vicente Fernández confesión hijos