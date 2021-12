“El día que me muera que sea con mariachis”

Luego de que la Familia Fernández Abarca bajara del escenario, comenzó a escucharse un fragmento del tema El día que me muera en voz de Vicente Fernández, el cual dice lo siguiente: “El día que me muera que sea con mariachis. Mi adiós a la vida en vez de rezarme, me cantan canciones, como despedida. Que sea mi velorio, con música alegre y con muchas botellas para que mis cuates, brinden por el muerto, lo mismo por ellas”.

“Yo quisiera tener una muerte tranquila bajo el sol de mi patria, que no es orgulloso. Yo me quiero morir, que me traigan tequila, que entre vino y mujeres me siento dichoso”, dice esta canción compuesta por Benjamín Sánchez Mota. Las emociones estaban a flor de piel en esta ceremonia de despedida.