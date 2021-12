Tras la complicada salud de Vicente Fernández abogados llegan al hospital

De acuerdo a lo que se dice en el portal, supuestamente los hijos se habrían dado cuenta que su padre ya está cansado, por lo que ante eso, los abogados ya estarían listos para entrar en acción ante cualquier eventualidad que pudiera suceder, sin especificar cual de ellas fuera, sin embargo la familia no ha confirmado esto.

Algunos más opinaron de manera alertada: “Ya se fue una leyenda y nunca se va sola, QEPD carmelita y gracias gracias por mucho orgullo Mexicano, puro Mexico 🇲🇽”, “que lamentable noticia , ojalá y no se vaya con Carmen Salinas , ya que acabo de ver que falleció , y siempre se van dos o 3”, “Dios quiera que no pero también al mismo tiempo ya está sufriendo”, “ya l van a desconectar”.

Tras la noticia de los abogados, la gente comenzó a asustarse en la cuenta de Chamonic 3 y de inmedito dieron sus opiniones: “Ay no!!! Y con eso de que mueren de tres en tres”, “tanto tiempo en el hospital, hasta la familia debe estar cansada pues sufren todos”, “agárrate México por va ver luto por año, el último rey de la canción ranchera a punto de morir”, “México no está preparado para ver partir al gran Vicente Fernández”.

Esto de alguna manera coincide con lo que sucedió este jueves en la noche ante un Auditorio Nacional con venta total de boletos, pero no tan lleno por las restricciones derivadas de la situación pandemia, Alejandro Fernández pidió oración, aplausos y buenas vibras para el difícil momento de salud que vive su padre, Don Vicente Fernández.

“Aquí fue donde empezó todo. Gracias, Auditorio Nacional, por estar aquí. Sí, aquí fue donde tuve que cancelar una fecha porque inició la película que aún no se termina y que nos dio muchas lecciones. Yo lo único que les pido es que se sigan cuidando, que seamos responsables porque lo que queremos es seguir con shows como el de hoy”, dijo el más popular de los hijos de Vicente Fernández.

Inició el recital con uno de sus más grandes éxitos, “Tantita Pena”, y lo continuó con básicas de su repertorio como “Hoy Tengo Ganas de Ti” y “Me Hace Tanto Bien”. Incluyó otras grandes canciones de diversos autores como “Estos Celos”, y las que no podían faltar: “Como Quien Pierde una Estrella”, “Nube Viajera” y “Canta Corazón”, entre otros.

EL POTRILLO NO DESMIENTE LOS RUMORES SOBRE LA SALUD DE SU PADRE

“Me preocupa que Alejandro Fernández no haya desmentido este rumor [sobre la salud de Vicente Fernández] Sabemos que regresó a terapia intensiva, sabemos que no hay una situación pulmonar que no está cediendo, al parecer está empeorando todo”, comentó Ricardo Casares.

Comentó de paso que era extraño debido a que la familia, cada que salía algún rumor falso sobre la salud de Don Chente lo desmentían rápidamente, y en esta ocasión el Potrillo no dijo nada: “Alejandro dice: ‘No tengo nada que decirte’, cuando la familia siempre ha desmentido los rumores, por eso me sorprende”.