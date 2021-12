Un ‘viajero del tiempo’ informa terrible verdad

¿Podría ocurrir una catástrofe el día de Navidad?

“Esto demostrará al 100% que soy un viajero en tiempo real, no olvides la fecha”, mencionó el viajero

¿QUÉ PASARÁ EL 25 DE DICIEMBRE? En TikTok, han aparecido cientos de videos de diversos temas de interés que parecen cautivar a la audiencia. Uno de ellos, fue de un hombre que afirma ser un viajero del tiempo y que asegura, conoce diversos momentos en la historia de la humanidad que impactarán a las personas; aunque, varias personas dudan de sus palabras él aseguró que buscará la manera de enseñarles que es real los eventos que el describe y por ello, le creerán.

Hace poco, compartió en la plataforma de TikTok que el 25 de diciembre sucederá un hecho que cambiará a la humanidad y su forma de concebir la vida. El viajero en el tiempo, aseguró en el video que después de que pase esa fecha las personas creerán en sus palabras y no habrá más dudas sobre su labor en este tiempo; no dio más explicaciones, solo que las personas no olviden la fecha.

¿VIAJÓ PARA ADVERTIR?

En TikTok, circula un video de un usuario llamada ThatOneTimeTraveler quien compartió que es un viajero en el tiempo y que en los próximos meses sucederán hechos que marcaran a la historia de la humanidad. La persona que realiza los videos, asegura que está advirtiendo a la población sobre los acontecimientos y después de que se demuestre que son reales le creerán.

Su último video fue compartido el 26 de noviembre y habla sobre varios acontecimientos que pasarán en los próximos meses y como los seres humanos, deberán tenerlos en cuenta para evitar las problemáticas que vienen después de ellos. En los comentarios, varios internautas han decidido tomarlo a broma y mencionar que “ya hay muchos viajeros en el tiempo”, debido al abundante material que existe sobre ellos.