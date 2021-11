Algo es cierto durante los viajes: vas a caminar más de lo usual. Esto puede deberse a varias razones, pero es normal que desees recorrer a pie los lugares que visitarás; si no estás acostumbrado a ejercitarte, podrías correr el riesgo de alguna lesión. Para evitar cualquier problema o dolor derivado de la actividad física, una opción es realizar ejercicios de estiramiento ligero antes de salir a tus paseos y al llegar de ellos. Notarás la diferencia en todo momento.

Antes de salir de viaje, y durante tus vacaciones, es importante cuidar tus horas de sueño; antes, para no salir cansado de casa y arribar a tu destino con falta de energía o motivación para realizar tus recorridos. Durante tu viaje, es recomendable dormir suficientes horas, en especial si tu viaje requiere que realices numerosos recorridos a pie, como sería el caso de un viaje a un parque de diversiones.

Con estos 15 tips, podrás cuidar diferentes aspectos de tu salud de forma sencilla para garantizar que tus paseos no se vean interrumpidos por situaciones imprevistas y prevenibles: ¡Conócelos!

Salir de viaje es siempre una aventura, independientemente del lugar que se visite; sin embargo, es importante salir de casa con la certeza de que nuestra salud no será un problema durante nuestra estancia en otra ciudad o país.

Si deseas consumir bebidas alcohólicas durante tus vacaciones, los expertos recomiendan verificar que estas sean legítimas y que sean abiertas en tu presencia para evitar que consumas cualquier tipo de alcohol nocivo. Recuerda que no debes excederte en las bebidas alcohólicas que consumas, ya que al día siguiente estas suelen producir dolor de cabeza, deshidratación y otros malestares que evitarían que disfrutes tus siguientes paseos.

Prepara un kit de emergencia para este viaje

No salgas de casa sin antes preparar un kit de emergencia que pueda ayudarte durante tu viaje, ya sea con un leve dolor de cabeza, mareos, diarrea o alguna lesión leve. Lleva tu kit de emergencia en tu carry on o en tu equipaje de mano para tener acceso a él en todo momento; así, no solo cuidarás de tu salud, sino que te ahorrarás algunos gastos que pueden ser prevenidos.

Toma vitaminas

El consumo de vitaminas es una excelente opción para sentirte en plenitud y cuidar de tu salud, tanto antes de salir de viaje como durante tu vacaciones, pero recuerda que no todas las personas necesitan tomar los mismos suplementos. Por eso, acude con tu doctor de cabecera, quien te recomendará las vitaminas que debes de consumir de acuerdo a tu edad y requerimientos, para evitar resfriados o posibles descompensaciones en tus paseos.