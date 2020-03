CJNG ejecutan sicario. Luego de un enfrentamiento, miembros del cártel de Los Viagra, ejecutan a presunto sicario del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) sin piedad y con una ametralladora; el video circula en redes sociales y ha llamado poderosamente la atención por el nivel de violencia que contiene, de acuerdo a una publicación en el portal de La Opinión.

En la información del medio de comunicación se detalla que el hombre es hallado por sus asesinos, cuando estaba herido, tirado en el piso, luego de un enfrentamiento entre ambas bandas. Es entonces que lo interrogan, pero por su mal estado de salud, deciden destrozarle la cabeza de varios disparos.

El video dura aproximadamente 30 segundos y se escucha como un hombre, quien al parecer es miembro del cártel de Los Viagra le pregunta si oye, luego lo voltean, pero como está herido no puede responder y deciden terminar con su vida sin piedad alguna. Además, en el material advierten que esto le pasará a todos los que invadan su territorio, al parecer esto en el municipio de Zirándaro, Michoacán.

IMÁGENES FUERTES, VEA EL VIDEO AQUÍ, SE RECOMIENDA DISCRECIÓN

La información se ha publicado en el portal de La Opinión, en donde se señala que este tipo de videos se han filtrado de una manera seguida en los últimos días.

En el video se escucha que le dicen al hombre, quien aparece lleno de sangre y fuera de sí lo siguiente: “¿sí me oyes?, mírame”.

Después hacen una advertencia: “se los va a cargar la ver… uno por uno hijos de su pu.. madre..”.

Pero luego un sujeto da la orden y dice: “mátalo” y comienza una ráfaga de disparos.

Este video se suma a varios que se han filtrado este año, fue precisamente a finales de febrero que circuló en redes sociales un material en el que se ve que un grupo de sicarios interrogan a un joven y luego lo ejecutan al parecer a balazos. De acuerdo a información publicada por el medio de comunicación de La Opinión, los hechos suceden al parecer en el municipio de Cuernavaca, Morelos, estado gobernado por un ex futbolista profesional.

En el video se puede ver a hombres armados, mismos que no se identificaron a qué grupo del crimen organizado pertenecen, luego le comienzan a hacer preguntas al sujeto. Se observan a seis personas vestidas totalmente de negro, con el rostro cubierto y portan armas largas.

La víctima se encuentra en medio de ellos y responde a algunas preguntas de los presuntos sicarios que no dejan de apuntarle con sus armas de fuego. El sujeto amenazado acusa a autoridades de tener nexos con algunos miembros del crimen organizado y revela otras situaciones de violencia que se han vivido en la zona de Cuernavaca, Morelos.

La información fue publicada en el portal del medio de comunicación La Opinión, en la que se detalla que los hechos sucedieron presuntamente en Cuernavaca, Morelos, entidad gobernada actualmente por el controversial ex futbolista profesional, Cuauhtémoc Blanco.

De acuerdo a lo que se publica en ese medio de comunicación, el hombre amenazado señala a una persona como presunto responsable de ordenar la muerte de dos agentes policiacos en el municipio de Cuernavaca, Morelos.

Abel Maya ordered the execution of the two ministries police in Cuernavaca. People from the government gave him "the whistle" to do the the ambush. Hours later, the subject was executed and thrown into the community os Satelite in #Cuernavaca. pic.twitter.com/BnUj8ZrDvJ

— Buggs (@alexmarentes) February 13, 2020