Muchos están teniendo dificultad para reintegrarse a sus vidas. Nuestros veteranos merecen nuestro respeto y palabras amables. Demasiados están luchando contra el Trastorno de Estrés Postraumático y 22 veteranos se quitan la vida diariamente. Estos hombres y mujeres necesitan nuestro apoyo, comprensión y agradecimiento. Aquí hay 20 cosas sobre los veteranos que podrías no saber.

Más que un día libre o un día para recordar a los soldados perdidos en las guerras, el Día de los Veteranos marca una oportunidad para honrar a aquellos que sirvieron en tiempos de guerra y a los soldados que regresaron de la guerra y perseveraron en el sector privado. En un discurso del Día de los Veteranos del 2011 en el Cementerio Nacional de Arlington, el ex Presidente Obama dijo: “al regresar los miembros de nuestro servicio, muchos están descubriendo un nuevo campo de batalla al dejar el ejército y buscar oportunidades de empleo civiles.”

Hay 9.3 millones de veteranos en Estados Unidos sobre la edad de 65. Combinando las necesidades de las personas retiradas con las de los veteranos, este grupo en particular es especialmente vulnerable cuando se trata de reintegrarse a la vida fuera del ejército y problemas de cuidado de salud.

La Tumba original del Soldado Desconocido marca restos de la Primera Guerra Mundial. Con los años, otras tres tumbas fueron añadidas para la Segunda Guerra Mundial, la de Corea y la de Vietnam. En 1998, los restos en el Desconocido de Vietnam en el Cementerio Nacional de Arlington fueron finalmente identificados. Una comparación entre el cuerpo exhumado y la evidencia de ADN reveló al miembro de servicio como Michael Blassie, un piloto de 24 años que fue asesinado en 1972 cerca de An Loc, Vietnam.

7. John McCain

Como joven piloto de la marina e hijo de un almirante de cuatro estrellas, John McCain pasó cinco años y medio como prisionero de guerra en Vietnam antes de convertirse en senador de Arizona y candidato presidencial republicano.

8. Oliver Stone

El cineasta, que sirvió en una división de infantería en Vietnam por 15 meses, se basó en su experiencia en la guerra para hacer películas como Platoon (1986) y Born on the Fourth of July (1989). Ambas películas ganaron Óscares al mejor director.