Los vestidos de novias accesibles, fabulosos y con estilo están ahí afuera, si sabes donde buscar. Incluso si tienes miles de dólares para gastar en un vestido que solo usarás una vez, hay muchos otros lugares mejores para invertir tu dinero tan arduamente ganado. Así que aquí hay una exclusiva en cómo conseguir un vestido que se ve caro con un precio accesible.

Tener un sastre maravilloso con una velocidad rápida es la mitad de la batalla. De esa forma puedes salirte con la tuya al comprar un vestido que tal vez no te ajuste perfectamente, o tal vez no sea exactamente lo que quieres, y lo puedas modificar según tus especificaciones. Siempre y cuando no te aloques, las modificaciones serán mucho menos caras que comprar un vestido personalizado. Sin embargo, toma en cuenta que ese vestido necesita ser cercano a su talla y que es mucho más fácil hacer algo más pequeño que lo contrario.