Los comentarios para la bella conductora de ‘Hoy Día’ aparecieron: “Precioso el vestido y el color también y Ada muy bonita , te ha venido muy bien todo este cambio, sigue así”, “Lindo vestido y la tela divina”, “Me encanta el vestido!”, “De esto si me gustaría que hablara más, de su cambio, de su transformación”.

“Se hizo el bypass Gástrico?”, “No es solo que ha bajado de peso… es que ahora de está vistiendo más jovial y juvenil. Antes usaba una ropa que no era muy adecuada”, “Parece más una cirugía, de todas maneras va súper bien y se ve hermosa”, “Divina. Bella , hermosa, linda, bonita, todas las cualidades en una sola mujer… excelente actriz, me fascinaria verla en teleseries”, le comentó la gente.

La actriz y presentadora actualmente tiene un tono oscuro de cabello que no logró subirle la edad como sucede con muchas mujeres y combinado con la adecuada ropa que viste en ‘Hoy Día’, además de su dieta y ejercicios, todo se conjuga en una imagen más madura pero estilizada.

El vestidito azul resalta el cuerpo y los ojos de Adamari López

La boricua dejó a un lado los conjuntos que la hacían ver más grande de edad y era una de las cosas que le pedían sus seguidores, pues criticaban que no le hacían justicia ‘los disfraces’ que usaba en la anterior etapa del programa; en otra ocasión un sexy vestido azul rey amarrado por la cintura dejó mostrar el piernón de Adamari López.

“Cada día está más bellaaaaaa , me encantan sus outfit y si vibra”, “Quién ha estado vistiéndola últimamente? Porque me gusta mucho”, “Me encanta cada día se ve mejor!”, “Wow que bien te ve, ese color te queda muy bonito, bendiciones”, “Que lindo vestido me encanta”, le escribieron sus fans.