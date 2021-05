Versiones testigos Mc Kevin: Reaccionó la modelo

A través de su perfil de red social, la modelo Bianca Domingues mencionó que la muerte del cantante fue un accidente, además de mencionar que no podía creer lo sucedió e incluso pidió algunas oraciones para que pueda descansar en paz: “fue un accidente”. No estoy nada bien. Todavía estoy en estado de shock. Estoy muy triste, no hay nombre para eso”.

Kevin Nascimento Bueno mejor conocido como Mc Kevin nació en el estado de San Pablo el 29 de abril de 1998, y era toda una celebridad en Instagram contando con 10 millones de seguidores. Mientras que en su canal de YouTube tenía millones de visitas siendo una figura reconocida.