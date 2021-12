Como cada integrante la modelo causó polémica dentro del programa por algunas circunstancias que se presentaron. En alguna ocasión se corrió el rumor entre las celebridades que ella no se bañaba seguido, y ahora en su post de red social le recuerdan esos bochornosos momentos que vivió dentro de la casa.

Verónica Montes bikini. Tras finalizar su participación en el reality show de Telemundo , La Casa de los Famosos, la modelo y actriz peruana, Verónica Montes decidió tomarse unas vacaciones en la playa. Cabe mencionar que la participante de este programa que finalizó hace unos días fue la ex Miss Universo, Alicia Machado.

“Ahí si se bañó aunque sea en la playa”, “En la casa de los famosos no se le vio ese cuerpo”, “Se ve bien cuando se bañan y no es envidia”, “La Bella come mocos sorprende a todos con sus moqueadas”, “Cirugías plásticas”, “La Inbañable”, “¿Enciende las redes de quien perdón? No entendí el chiste”, comentaron los internautas.

“De que vale ser bella por fuera si eres fea por dentro”; Verónica Montes luce su figura en bikini

Verónica Montes, quien es peruana, pero con ascendencia española, participó recientemente en las series Promesas de Campaña (2020) y Decisiones: Unos ganan, otros pierden (2020), y en las telenovelas La Piloto (2017-2018), El Señor de los Cielos (2015-2018) y Papá a Toda Madre ( 2017-2018).