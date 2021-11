Verónica Montes habla en exclusiva sobre el reality La Casa de los Famosos

La actriz peruana fue la decima eliminada de este programa

Alicia Machado fue la ganadora de este reality show de Telemundo La actriz y modelo peruana, Verónica Montes, quien fue una de las participantes de La Casa de los Famosos, reality show de Telemundo, es una artista de 31 años de edad, originaria del Perú. Su nombre como concursante en la casa de las celebridades se dio a conocer el miércoles 11 de agosto de 2021. El programa era transmitido desde Estados Unidos y conducido por Héctor Sandarti. Verónica Montes, quien es peruana, pero con ascendencia española, participó recientemente en las series Promesas de Campaña (2020) y Decisiones: Unos ganan, otros pierden (2020), y en las telenovelas La Piloto (2017-2018), El Señor de los Cielos (2015-2018) y Papá a Toda Madre ( 2017-2018). Ahora la actriz habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre lo ocurrido en la casa. Verónica Montes habla sobre lo ocurrido en La Casa de los Famosos Además, participó en el certamen Nuestra Belleza Latina 2009, donde fue una de las finalistas. Otro reality show en el que ha participado es ¡Mira Quién Baila!, un concurso de baile transmitido por Las Estrellas de Televisa. El lunes 1 de noviembre de 2021, Verónica Montes se convirtió en la décima eliminada de La Casa de los Famosos, tras la votación del público. En La Casa de los Famosos, 16 celebridades entre actores, cantantes, deportistas y otras figuras públicas estaban aislados en un mismo lugar, donde no hay internet ni radio, ni televisión ni privacidad, pues las cámaras siguen a los concursantes las 24 horas del día, durante los siete días de la semana. Alicia Machado fue la ganadora de este show llevándose el gran premio.

Verónica Montes Casa de los Famosos: ¿Ya te acostumbraste un poco a esta realidad después de estar tantas semanas encerrada. Aún no sientes que las cámaras te están grabando? “Fíjate, me costó como dos semanas enteras, dos semanas como que acordándome del micrófono que lo teníamos aquí. Como ¿será que me están escuchando?, si dos semanas me costaron. Ahorita estoy feliz de estar afuera. Estoy ahorita en Miami con mi familia. Estoy muy contenta de haber salido”. “La verdad que allá adentro es un mundo totalmente distinto. Creo que los únicos que podemos compartir información o platicar sobre ello somos los dieciséis integrantes que estuvimos ahí, o la gente que estaba en un reality show así. Y sí, fue complicado, pero creo que creo que fue una experiencia única”.

Verónica Montes Casa de los Famosos: ¿Realmente sí fue muy pesado el estar dentro. No volverías a entrar si te invitaran a la Casa de los Famosos 2? “No, bueno, no puedo decir no, nunca, porque de ahí se te antoja, la verdad. Sí, estuve en otros realitys como “Mira quién baila”, o sea de baile, de modelaje. O sea, cosas totalmente diferentes donde no vivías encerrada. Entonces volvías a tu casa, tenías tu celular. Este es completamente distinto, te encierran, te quitan celular, te quitan las conexiones con todo el mundo exterior, no ves a nadie más que los dieciséis integrantes. Creo que fue una experiencia única. Como te dije, fue una experiencia muy difícil para mí, creo que para mis compañeros también, donde quizás empiezas de una manera, como yo les decía, yo sonreía. Yo soy una persona muy alegre y después ya me veían molesta a diario porque ya el encierro te hace y las peleas que hay, que son tontas las peleas, pero parecieran que fueran”. “Parecieran que fueran grandísimas de ahí adentro, porque todo se va al extremo, entonces, obviamente. Pues si me ponía molesta, irritable, yo creo que todos nos pasó eso. Cualquier cosita era una pelea inmensa y no se, uno nunca puede decir nunca, pero la verdad no, no me gustaría, pero me gustaría como repetir o durar sólo un mes o tantos tanto no tengo, porque el primer mes fue increíble el sentarnos en la mesa con todo mis compañeros, comer juntos, desayunar juntos, cenar. Me encantaba. La pasaba muy bien lavando los platos con mis compañeros, cocinando el huevo. Todos se reían. O sea, la verdad que sí hubo. Hubieron momentos increíbles, como también hubieron momentos muy feos”.

Verónica Montes Casa de los Famosos: De alguna forma tú fuiste una de las más castigadas por algunas decisiones. ¿Crees que se tomaron demasiado personales ese tipo de sentimientos? “No, si yo comenté y le platiqué y desde el primer día y hay videos donde dice que me estoy hablando con alguien afuera. Muy claro, yo no tenía novio, yo entré soltera, pero sí dije estoy hablando con una persona afuera que este tiempo nos va a decidir si queremos estar o no queremos estar”. “Eso se lo dije muy claro, él lo sabe perfectamente, lo sabía y el hecho de que si la gente creo que se lo tomó muy personal porque nos veían 24/7, aunque no todos los videos se veían. No todo lo que pasaba en la casa se veía, aunque sea 24/7. El hecho de no salvar a Jorge si me atacaron muchísimo y yo lo sentía adentro. O sea, con la gente de adentro me empezaron a atacar, que lo entiendo, ahora lo entiendo perfectamente”.

Verónica Montes Casa de los Famosos: Porque bueno, uno de ellos fue tal vez el de Jorge Aravena “Pero en esa posición yo creo que fui la única en estar en esa posición. Y no era nada fácil. No era nada fácil, creo, el hecho de estar salvando a alguien. Dónde le pones la carrera en juego a una persona que si sale o no sale. Fue complicado. Yo si digo que yo debí salvar a Jorge, si ahora, después de tanto pensarlo, de tanto analizarlo, pero ya dentro lo que se sentía adentro era totalmente distinto a lo que está acá afuera”. “No fue nada fácil y el hecho de que tenía a todo el mundo encima viendo a quién iba a salvar. Dos días, un día y medio para pensar. No fue, no fue fácil. El estrés que tienes adentro, más eso encima, más los retos que teníamos encima. No creo que es nada fácil estar ahí adentro y pensar en mil cosas que tienes que hacer allá adentro. No, no ayudan”.

¿Cómo está la relación con Con Jorge? "Aparte, como te dije, es mi primer reality y creo que cometí muchos errores, pero de los errores se aprende y por eso me disculpé con la gente, me disculpé con mis compañeros, me disculpé con Jorge y aprendí muchas cosas en este reality. Sabes que si yo vuelvo a entrar a un reality porque uno nunca dice nunca haría las cosas diferente, desde la entrada, yo creo". "Sí nos hablamos ya estamos bien, ya aclaramos los puntos. Había muchas dudas, como de la parte de él, como de mi parte. Había malentendidos. Por ver los videos editados, algunas veces muchos malentendidos y le explicaba o yo le preguntaba y él me explicaba entonces estamos estamos super bien, la verdad. Si nos hablamos yo ahorita estoy en Miami, el está en México, pero si".

¿Qué se qué pasó al final con Alicia Machado, tu llevaste las gotas? "De hecho yo tenía una receta, porque después de lo que me pasó en mi salud, pues no podía dormir bien. Y entonces en el show yo le dije a mi doctor, yo creo que va a ser peor dormir ahí con tanta gente que no conozco, las quiero llevar por si acaso y mi doctor me dio la receta para llevármelas por el estrés que pueda tener y no dormir y pues se necesita dormir. Yo no las usé al principio del show, nadie sabía que las tenía". "Y como a las séptima, octava semana las empecé a usar, cuando vieron que me eché las gotitas, Alicia me preguntó bajo su consentimiento. Le dije Toma el botecito cerrado, se lo di. Ella se echó sus gotitas y me lo dio de vuelta cerradito Pablo también. Yo nunca se las puse en ningún lado. Yo no soy capaz de eso. Yo nunca haría nada sin que sea voluntario. O sea, que ellos lo hagan, quieran hacerlo, jamás haría eso".

Habla sobre sus gotas para dormir "No entiendo cómo empezó este rollo, pero quería aclararlo. Y Alicia sabe perfectamente y Pablo sabe perfectamente. Alicia lo hizo una vez porque me los pidió prestado una vez y Pablo fueron varias veces hasta que me lo acabó. Me acabo mis gotitas, pero él la agarraba de mi bolso de medicina, él lo agarraba. O sea, no es que yo se lo ponían en algún lado, no, él la agarraba y se lo llevaba. De hecho algunas veces se lo llevaba al al cuarto del líder porque estaba ahí con Gigi y yo me quedaba sin dormir porque se los llevaba". "Eso es lo que pasó, nada fue involuntario. Ellos querían descansar y pues estaban muy estresados. En ese momento ya llevábamos que siete u ocho semanas de ahí encerrados ya era mucho estrés y siete u ocho semanas allá adentro son como siete u ocho meses. Eso es lo que la gente no sabe. Yo siento que estuve como casi un año o dos años ahí encerrada, porque se pasan los días muy lentos".

Hablaban de esa ocasión en la que en la que se tomaban las gotas de Alicia, porque era un video donde estaban tú y Gabi platicando de cara. "La verdad es que Alicia dormía mucho, pero hay días que no podía dormir como todo el mundo y creo que dormido más por las gotas obviamente, pero fue porque ella me lo pidió y ella se las echó y ya. De hecho me preguntó como cuantas gotitas te harías. Y yo, personal me pongo tantas, pero no sé, yo creo que tuve como. O sea, ponte poquitas porque yo no soy capaz de decirlo y yo no soy un doctor, no soy capaz de decirle oye, échate tantas. No, jamás, todo fue bajo su consentimiento, ella lo hizo solita, yo jamás haría esas cosas". También decían que yo me robé las galletas Oreo. Es que son cosas que dicen y no saben que lo único que yo pedía en el supermercado de los sábados que pedíamos era las Oreo para mí. Todo el mundo sabía en la casa que yo pedía Oreo porque necesitaba. Quería azúcar, quería galleta, quería algo que no teníamos al alcance. Entonces eso era lo único que yo pedía y eran mías. Entonces obviamente llegaba con mis galletas feliz a enseñarle a creo que el video era Cristina, eran totalmente mías. Yo les invitaba y algunas veces desaparecían de mi cajón porque alguien las agarraba, porque estábamos es eh, pues no teníamos ese alcance de comer cualquier cosa que querías".

¿Realmente si se fracturó esa amistad cuando saliste, te decepcionaste un poco de Cristina? "Mira, yo creo que lo que pasó en la casa se queda en la casa. Todo el mundo tiene estrategias, todo el mundo se equivoca, todo el mundo comete errores. Y creo que el estar, como te dije, allá adentro, sólo nosotros podemos decir como era lo fuerte que estar ahí adentro, vivir allá adentro con gente desconocida, puede ser. La verdad me dolió, sí, me dolió. Yo cometí errores, entonces no puedo echarle la culpa a lo que ella hizo". "Ella hizo su estrategia, pero sí creo que ella y yo somos hola, hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te fue en tu operación? Porque le pregunté, porque es la salud de otra persona y me preocupa y ya. O sea, no es que todos los días de mandándole mensaje, no es eso. Yo creo que amistad es difícil y lo capté ahora, de que de ese show lo tengas afuera".