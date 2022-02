Los planes de vacaciones quedaron arruinados tras el accidente que sufrió la conductora Vero Lozano, “Ambulancia y seis médicos. L a aerosilla no frenó bien y, al bajar, pasó lo que pasó. Tiene un talón lesionado, que están estudiando”, informó el periodista de Brito.

El periodista Ángel de Brito informó a los medios de comunicación “Vero Lozano tuvo un accidente en la montaña esquiando, en la bajada de la aerosilla. Fue hace cuatro horas. Está en observación. Por suerte, está bien. Hablé con ella recién”, informó el ex conductor de Los Ángeles.

Verónica Lozano sufre accidente: La ex modelo, psicóloga y conductora Verónica Lozano, mejor conocida como Vero Lozano, preocupó mucho a sus seguidores tras haberse dado a conocer que sufrió un terrible accidente mientras se encontraba esquiando en la nieve, y hay un video que lo comprueba.

Algunos testigos del lugar dijeron que la seguridad del centro de esquí no era el mejor y que fue una enorme irresponsabilidad. Lo que sucedió fue que a Verónica Lozano, se le trabó un bastón apenas se elevó, y los trabajadores nunca se percataron de lo que sucedió y no frenaron en el descenso.

Sufrió algunos golpes un poco graves, pero nada que no pueda sanar: “7 metros de altura. Talón roto. La operan el lunes. 3 meses de rehabilitación. Cuando quiso acomodar los palos, se resbala, y sus amigas la sostienen mientras pueden. Podrían haber caído las 3″, replicó un Tweet el periodista con la información de los sucesos.

Esto escribieron los internautas en Twitter

“Impactó horrible, Dios mío, ¿Está bien?”, Una cuenta de Twitter habló sobre el “karma” que tuvo la periodista por haberse burlado en una de sus transmisiones y escribió: “Todos recordamos esta burla de esta impresentable; cuando a muchos se nos ha muerto familiares… TODO VUELVE: “El KARMA”.

Otro tweet le replicó diciendo lo siguiente: “Que manera de descontextualizar. No se burló de la gente que no pudo despedir a sus seres queridos. Se burló del papanatas de Wiñaski que chillaba por no poder ver a su sobrina sana, cuando acá estallábamos de casos. Solo se quejaba para operar.”