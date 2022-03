De acuerdo con Agencia Reforma, la presentadora expresó: “Ayer me practicaron cirugía para extirparme tumor benigno en ovario izquierdo. Nunca me habían tratado tan bien en un hospital. Les aviso para que por favor no pospongan sus chequeos médicos de rutina por la pandemia”, escribió la conductora de Hoy en Instagram.

Verónica Del Castillo papá: Eric del castillo no quería vacunarse

Una de las celebridades más señaladas por su postura de no vacunarse ha sido el padre de la famosa, el actor Eric del Castillo, quien ha preferido continuar con medicina alternativa como tratamiento. “Yo tengo mi manera de pensar, mis padres tienen su manera de pensar, y no se las voy a cambiar porque no puedo, y créeme que lo he intentado, pero así es: ellos no salen de su casa, creen que van a estar bien, ellos no se quieren vacunar, no se quieren meter el bicho; yo tampoco quería vacunarme porque yo decía: ‘¿Por qué me voy a meter un bicho que no tengo?'”, compartió.

Y para reforzar su punto, sacó a colación el reciente fallecimiento del cantante Diego Verdaguer debido a complicaciones de coronavirus, sobre quien una de sus hijas, Gimena Boccadoro, dijo recientemente en una entrevista que no se había vacunado. “Lamento enormemente la muerte de Diego; yo quiero mucho a su familia, pero creo que no estamos en ninguna posición de juzgar nada. Ahora, yo en lo personal les recomiendo que se vacunen”, añadió. Informó Agencia Reforma.