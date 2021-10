Thalía terminó siendo ¿celosa por culpa de Lorena Meritano?

Cuando Yolanda Andrade comentó su aparente relación con ‘esa mujer’, la gente en el chat del video en vivo comenzó a escribir que supuestamente se trataba de Thalía a lo que la mexicana no dudó en decir ‘le atinaron’, por lo que varios se quedaron helados con tremenda e inesperada revelación de la conductora de Unicable.

“Es que hay muchos detalles Lorena, yo me acuerdo que tenía una novia tan chistosa porque… muy guapa cantante de un grupo musical, en el pasado, porque yo no podía decir que andaba contigo porque ella tenía novio, entonces no estaba padre que supiera que tú y yo andábamos, entonces a mi me preguntaron, es más yo le dije a él, yo lo vi en Televisa y le dije ‘Oye mucho gusto, soy Yolanda Andrade y me dijeron que andas preguntando si yo tengo algo que ver con tu novia…”, comenzó revelando Yolanda Andrade.