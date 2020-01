Página

Visiblemente afectada, Verónica Castro reapareció en las redes sociales

La legendaria actriz se mostró muy conmovedora hasta casi quebrársele la voz

Utilizó su cuenta de Twitter para hacerle llegar unas emotivas palabras a sus fans

Luego de que Verónica Castro externara su deseo por retirarse del medio artístico tras la guerra de declaraciones que emprendió con Yolanda Andrade, ahora la primera actriz decidió reaparecer y sincerarse con sus seguidores.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Verónica Castro se mostró muy conmovida por la situación que ha vivido desde ese momento y explicó:

“Sí ha sido un año, el final de año ha estado difícil, el comienzo de año también. Han sido tiempos duros, pero estoy con ustedes y estoy feliz, estoy con mucha paz”.

Puedes ver el video de lo que dijo Verónica Castro aquí

Posteriormente, agradeció el cariño que ha recibido de sus seguidores. “Gracias por entenderme, por comprenderme y por acompañarme. Dios me los bendiga a todos, gracias por estar aquí”.

Y finalizó su mensaje expresando: “Quiero darles las gracias sobre todo por sus palabras, por todo lo que han estado presentes, mandándome tanto material y tantas cosas tan lindas”.

Hace meses, Yolanda Andrade contó varios detalles de su vida sentimental durante la entrevista que le brindó al periodista Joaquín López Dóriga. Sin embargo, uno de los que más llamó la atención fue cuando reveló el motivo que la orilló a confirmar su romance con Verónica Castro.

Al hablar de su relación con Verónica Castro, la conductora comenzó diciendo: “fue una relación de amor muy bonita, que duró cinco años, que ya no la vamos a detallar porque luego si uno dice las cosas a la gente no le parece, pero la reservo para mi bioserie, no es cierto Verónica”.

Recordando que la actriz Verónica Castro decidió anunciar su retiro tras la confirmación de este amorío, Andrade manifestó: “Yo lo comenté porque a mí me dolió lo que ella dijo en Argentina, que yo tenía hambre y yo ni siquiera había dicho su nombre, jamás dije que era ella, fue un juego, yo no tenía pleito con ella, pero al día siguiente le habla a Maxine (Woodside) y dice ‘yo no soy lesbiana ni en esta vida, ni en la otra’ y yo no dije, hasta después porque se me hizo gacho”.

Todas estas declaraciones se pueden ver en el video que ya fue subido a redes sociales a través de la plataforma de Youtube, y mediante la cual mucha gente ha dado su opinión sobre la relación que tuvieron Verónica Castro y Yolanda Andrade.