Verónica Castro regresa a la pantalla grande

Verónica Castro al natural. Verónica Castro regresa a la pantalla grande junto a su hijo menor Michel Castro con la película “Dime cuándo tú”, en la que será una abuela, justo en la reapertura de los cines en México. La cinta se trata de una historia de Will (Jesús Zavala), quien viaja de Los Ángeles a la Ciudad de México para salir de la monotonía.

"Me sentía muy vieja con el personaje, esas maquillistas me hicieron ahí cosas y luego me pusieron unas pelucas, pero mírenme ahora, no necesité ni pelucas, ni arrugas, ni nada, así me trajo la pandemia", bromeó en conferencia de prensa Verónica Castro, según El Universal.