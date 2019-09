Página

Verónica Castro salió a dar la cara y detalló si es lesbiana

Asimismo, la popular actriz reveló si es verdad que se casó hace algunos años con Yolanda Andrade

Los internautas no tardaron en dar su punto de vista sobre lo ocurrido

Verónica Castro de 66 años, por fin rompió el silencio luego de varias semanas de especulaciones con respecto a que es lesbiana y se casó hace muchos años con Yolanda Andrade.

En entrevista para el programa Venga La Alegría, Vero fue directo al tema y recalcó: “Te aclaro que no me casé, yo nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, pues cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas bromas y te cases también en broma, como lo puede ser en una kermes, pero no”.

Posteriormente, la también actriz dejó entrever que ella si sabe quién es la mujer con la que Andrade contrajo nupcias. “La verdad, bueno a mí me avisó Yolanda que se casaba hace muchos años, hace ya 20 años, que se casaba y se iba a Europa, lo que pasa es que yo no voy a decir con quién me dijo, tengo escritos en WhatsApp, pero no soy yo, con la pena”.

Al ser cuestionada sobre cómo tomaba estos rumores, Verónica Castro confesó: “Ya no sé si tomarlo como a risa o enojarme de verdad o cómo tomarlo, pero yo creo que vienen bromeando desde que fue Manolo (Caro) al programa de ellas y que iba a decir que iba a trabajar Yolanda en la serie, y que iba a salir de mi pareja (…) y le dije a Yolanda que por supuesto que no me voy a casar, y en esta vida no voy a casarme, no voy a ser lesbiana en esta ocasión, no en esta vida”.