“Feliz cumpleaños a mi amado hermano y productor José Alberto #elgueromex”, escribió Verónica Castro en sus redes sociales, felicitando a su hermano por ser su cumpleaños. Las respuestas de felicitaciones no se hicieron esperar y los seguidores, no dudaron en expresar que se alegraban del reencuentro entre ambos hermanos pero también, hubo un pequeño detalle que causó las críticas por parte de los seguidores.

Las críticas se hicieron esperar, debido a que “El güero” Castro compartió la misma fotografía y en ella, los dos hermanos lucen al natural y donde se puede observar las arrugas por parte de la “Chaparrita de oro”. Ninguno de los dos hizo comentarios al respecto, pero los seguidores no dudaron en externar su opinión y hacerles saber que era bastante notorio el uso de filtros en la imagen.

Verónica Castro críticas: ¿Uso filtros de más?

Y es que Verónica Castro no contó con que su hermano compartiera la fotografía real de aquella reunión y mostró los rostros de ambos sin ninguna pisca de filtros, causando que los fanáticos comentaran sobre el estado deteriorado en que se encuentra Verónica, a sus 70 años. Al igual, señalaron que no “debían hacer uso de los filtros” ya que sus arrugas no deberían ser un tema de cuidado.

“¡¡¡Que bonita foto!!! Sin filtros. ¡¡Como debe ser!!”, “Parece otro tu hermano con el filtro, él subió la misma foto y nada que ver, hay que aceptarnos como somos viejos, jóvenes, feos, con arrugas, etc.. saludos Vero”, ese comentario en específico causó la molestia de la “Chaparrita de oro”, quien no dudó en contestarle al seguidor, diciéndole que: “Pues tú te pasaste de filtro con tu avatar”. Archivado como: Verónica Castro críticas