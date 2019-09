Página

Resurgió un polémico video de Verónica Castro charlando con la presentadora Cristina Saralegui

En el metraje, Vero podría dar indicios de las razones por las que la actriz habría contraído nupcias con Yolanda Andrade

Se filtró que la entrevista fue hecha un año antes de la supuesta boda

En medio del escándalo, los chismes, dimes y diretes entre Verónica Castro y Yolanda Andrade, resurgió una entrevista que tuvo la madre de Cristian Castro con la presentadora Cristina Saralegui, donde Vero podría haber dado las razones por las que se casó con Andrade.

La entrevista que le hizo Cristina a la famosa actriz mexicana tuvo lugar en 1998, justo un año antes de la supuesta boda que celebraron Verónica Castro y Yolanda Andrade en Amsterdam.

Durante la charla, Cristina tocó un tema muy especial en la vida de Vero: los hombres. En aquel momento, la situación sentimental de la famosa actriz no era lo mejor y cuando Saralegui le preguntó sobre los detalles que no le gustaban en ese entonces de los hombres, la intérprete fue muy clara: “Odio a los mentirosos y desgraciadamente me han tocado muy seguido”.

Posteriormente, Verónica Castro continuó sincerándose y comentó: “Es el grave problema, la mentira yo no la soporto y ni siquiera las mentiras ‘piadosas’, porque ya se me pasó la edad de aguantarlas”.

Además, Cristina Saralegui ahondó en el tema y le cuestionó: “¿Te ha tocado hacerse de la vista gorda?”, refiriéndose a los engaños por parte de los ex amores de la actriz, a lo que Verónica Castro respondió: “Totalmente”.

“Cuando aparece la mentira se me desaparece la gente”, dijo Verónica Castro para reafirmar su postura en cuanto a las decepciones amorosas que había vivido en aquel momento.

