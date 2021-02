Verónica Castro aparece en redes sociales al natural e impresiona a sus seguidores

A pesar de su edad, afirman que luce mejor que muchas otras celebridades

“Se le ve súper bien, no como Lucía Méndez”

Al natural, la actriz y cantante Verónica Castro demuestra que la edad le ha favorecido mucho, y es que en las redes sociales apareció una foto donde se le puede ver al natural, sin nada de maquillaje, y sus seguidores afirman que luce mejor que otras celebridades.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde Vero Castro compartió la imagen que a todos sus fans les encantó por la manera en que luce, y es que no a muchas les favorece mostrarse sin nada de maquillaje.

Incluso en la cuenta de red social del programa Despierta América también compartieron la fotografía de la también presentadora de televisión, donde usuarios comentaron que le da una lección a su rival de siempre, la actriz y cantante Lucía Méndez.

En la instantánea se puede observar a la actriz de 68 años de edad luciendo un sombrero con perlas blancas en color azul, pero lo que más sorprendió es que está al natural, sin maquillaje y sin ningún filtro.

Fans encantados con ‘la Vero’

Hasta el momento, la foto ha acumulado más de 23 mil reacciones de “Me Gusta” y también cuenta con 1,300 comentarios de los internautas que están fascinados con la instantánea publicada.

Algunos afirmaron que se ve mucho mejor que otras celebridades, haciendo referencia a una actriz en especial: “Se le ve súper bien, no como Lucía Méndez”.

Otros dijeron que luce muy bella a pesar de su edad: “Bella mujer, tan bella como siempre, solo que ahora luciendo sus arrugas ley de vida, qué viva la vida que es un regalo de Dios”.

“Eso se llama envejecer con dignidad. Está súper guapa”, “bellísima, no cabe duda que sigue siendo hermosa”, “más fotos así please, para que ya no nos sigan vendiendo mentiras de mujeres perfectas “, “nada más bello que lo natural”, “la que es linda es linda”, “Hermosa, no importa la edad, ni las arrugas, lo bello se lleva en el corazón”, fueron algunos de los comentarios.