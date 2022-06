El jurado también llegó a un veredicto sobre la contrademanda de 100 millones de dólares presentada por Heard contra Depp. Heard dijo que fue difamada cuando un abogado del actor de 58 años calificó sus acusaciones de abuso como fabricaciones, según informó The Associated Press.

El jurado tuvo que tomar una decisión unánime, tardaron tres días

Para llegar al veredicto, el jurado civil de siete integrantes tuvo que alcanzar a una decisión unánime. Deliberaron por unas 12 horas a lo largo de tres días. AP informó que Depp demandó su exesposa por 50 millones de dólares, acusándola de difamarlo por un artículo de opinión que publicó en 2018 en el que se describió a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

The Associated Press informó que Heard presentó su contrademanda de 100 millones de dólares contra el astro de “Pirates of the Caribbean” (“Piratas del Caribe”) después de que un abogado de él calificó sus acusaciones como un engaño. Cada uno acusa al otro de destruir su carrera.