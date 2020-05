Exrepresentante de Juan Gabriel revela identidad de la persona que hizo el video el día de las Madres

Dice que es un “impostor” y que preparará una demanda en contra de él por usurpación de nombre

El vide del Divo de Juárez causó gran revuelo y hoy también su abogado da su versión del hombre del video

A un día de publicarse un video donde supuestamente aparece Juan Gabriel “vivo” en el que envía un mensaje a todos sus fans, Joaquín Muñoz, quien fuera representante y amigo del “Divo de Juárez”, ha salido a desmentir la noticia del “impostor”, así como a revelar la identidad de la persona que aparece en la publicación, de acuerdo a Agencia México.

“Él se llama Juan Javier y trabaja como el doble de Juan Gabriel, hace playback porque no tiene la voz de Juan Gabriel, tiene un parecido, él vive en Chicago, él se fue de mojado, y creo que arregló su residencia”, dijo Joaquín Muñoz.

Inclusive aseguró en entrevista para el programa Hoy saber dónde trabaja el supuesto “impostor”. “Estaba trabajando en un restaurante primero como mesera y luego ya trabajó en la cocina como cocinera… (sic)”.

Por otra parte, Muñoz afirmó que Juan Gabriel ya está enterado de esta farsa y que ya le dio instrucciones al respecto del “impostor”.

“Yo ya hablé con Alberto y Alberto me dice que lo desmienta, él es un impostor que el día que venga a México voy a poner una demanda en la procuraduría, en la fiscalía de la nación en contra de él por usurpación de nombre”, dijo Joaquín Muñoz.

Hasta el momento se desconocen más detalles del “impostor” que aparece en el video, así como de las razones que lo llevaron a publicar el mensaje.

Por su parte, Joaquín Muñoz continúa asegurado que el cantante vive y está oculto en el Estado de Morelos huyendo de su familia a quienes, según su versión, acusa de querer atentar contra su vida. Dichas afirmaciones han provocado una demanda legal en su contra por parte de Iván Aguilera, heredero universal del cantante, por daño moral.

A su vez, de acuerdo a una información que publicó el portal de Grupo Fórmula, el abogado de Juan Gabriel, Guillermo Pous, también se sumó a las revelaciones sobre la verdad del hombre que dijo ser el artista y estar vivo.

De manera textual dijo: “En realidad no es un imitador… es una aplicación en donde se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra, logras sincronizar el audio que escuchas con el lip sync sin que sea real. Desconozco cuál fue el origen de esto”.

Pero a diferencia del amigo del cantante que intentará una acción legal en contra del “impostor”, el abogado del artista dijo que no moverán un solo dedo en contra de él y explicó los motivos en el portal de Grupo Fórmula.

“Es el origen de esto (video), solo me lo enviaron, no hay nada qué hacer, mientras no haya lucro ni afectacion directa no hay nada que hacer”.

En la información se hace referencia que estas declaraciones las dio en una entrevista con Javier Poza, en la cual incluso señaló que son otros los que deberían de actuar en contra del “impostor” de Juan Gabriel por las palabras que dijo.

“Si se supiera con certeza quién lo hizo, en todo caso tendría acción por el mensaje que da. El encargado sería la 4T por el mensaje que da en donde dice que fingió su muerte. Ellos deben acreditar ese daño moral y nosotros por un no uso autorizado de su imagen”, dijo en el portal de Grupo Fórmula.