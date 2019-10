Página

1 de 4

Destapan la verdad de Lady Frijoles en la caravana migrante

La hondureña había dicho que quería una mejor vida para sus hijas

Pero ahora aseguran que tenía otros motivos para querer irse ‘al otro lado’

Aseguran que Lady Frijoles tenía un motivo ‘escondido’ para querer irse a buscar fortuna ‘al otro lado’, pero ahora destaparon toda la verdad sobre Miriam Yamileth Zelaya Gómez y su incursión dentro de la caravana migrante.

Lady Frijoles había insistido todo este tiempo que su único objetivo de irse ‘al otro lado’ era para buscar un mejor futuro para sus hijas y conseguir un mejor tratamiento para una de ellas, que es sordomuda.

Sin embargo, ahora desenmascararon a la hondureña al revelar lo que hubo detrás para que Lady Frijoles decidiera sumarse a la primera caravana migrante que salió desde su país, atravesó por México y llegó hasta la frontera con EE.UU.

Miroslava Cerpas, una activista de los derechos humanos en Nueva York, aseguró que su compatriota era una de las infiltradas del gobierno de su país para generar conflictos, según reportó el diario La Opinión.

La activista fue galardonada esta semana en Nueva York y fue ahí cuando aprovechó para contar toda la verdad sobre la polémica hondureña.

“Había mucha infiltración del gobierno dentro de las caravanas para que generaran conflictos y que hicieran quedar mal a la población migrante”, dijo Miroslava Cerpas antes de recibir el premio Zabel Human Rights Award en Manhattan, por parte de la organización Human Rights First.

“En el caso particular de esta persona, ella tenía demostrado de redes sociales y a través de su censo electoral que era miembro del Partido Nacional de Honduras, entonces así había personas, como ella, que eran infiltradas, pero también es un tema de educación”, agregó la activista.

Miroslava Cerpas explicó que la intención del régimen de Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, era hacer quedar en mal a la población que viajaba masivamente hacia los Estados Unidos a la espera del asilo político.

Así que Lady Frijoles cumplió a la perfección con el supuesto cometido.

“Se hizo famosa por cientos de memes y fuertes críticas por su comentario contra la alimentación que le proporcionaban en los albergues camino al anhelado sueño americano”, recordó la reconocida mujer.

Y es que Miroslava Cerpas consideró que Lady Frijoles fue usada como ejemplo para descalificar a la caravana migrante, una movilización que los activistas consideran legítima.

“Ahora es una presentadora de televisión”, dijo la activista sobre Miriam Zelaya Gómez.

“Bueno, uno de los temas más difíciles en Honduras es el tema de la educación… y nuestra sociedad está tan degenerada que el núcleo familiar está completamente desintegrado que lo que educa es la televisión ordinaria… y hay mucho morbo, mucho machismo”.

La defensora de derechos humanos enfatizó que muchas personas en su país se ven inmersas en la degradación social por la falta de educación y las pocas opciones laborales, además del crimen organizado y la corrupción.

“Hay mucha gente que no tiene acceso a la educación y tiene comportamientos que son muy lamentables… dirán, bueno, eso no es una excusa… pero para nuestra población que está en medio de un país donde impera el crimen organizado, donde no se respeta a las mujeres ni la diversidad sexual… este tipo de cosas son normales”, lamentó.

Ubican a “Lady Frijoles” como infiltrada del gobierno de Honduras en caravana migrante | La Opinión https://t.co/4cN5TfbOUG pic.twitter.com/ROM82zYaxv — La Opinión (@LaOpinionLA) October 29, 2019