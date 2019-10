Los vehículos ‘side by side’ son ideales para quienes desean una inmersión completa en la naturaleza y llevar la aventura al máximo. Si no estás seguro de si son para ti, échales un ojo a los beneficios de tener un todoterreno.

Van que vuelan

Para la mayoría de los ‘side by side’ la potencia está arriba de los 100 caballos de potencia. Y si bien, en papel no suena asombroso, toma en cuenta que su peso también es muy bajo debido a su estructura, por lo tanto, tendrás un vehículo pequeño, pero muy correlón para que nunca falte la diversión.

Devorador de caminos

Cuando decimos todoterreno es todoterreno por ríos, montañas, lodo y arena. Te sorprenderá lo que son capaces de hacer estos vehículos gracias a su equipamiento que incluye desde brazos remolcadores, barra estabilizadora, frenos con calipers, tracción AWD, así como suspensión, amortiguadores y llantas preparadas para enfrentar cualquier terreno.

Valor por tu dinero

Es posible adquirir un ATV por poco más de 10 mil dólares, lo cual resulta mucho más asequible que una camioneta con capacidades off-road. Eso sí, la experiencia no se sacrifica, pues desde los modelos de entrada estos vehículos están equipados con lo necesario para abrirte camino.

Versátiles

Los puedes encontrar en distintas versiones que van desde dos hasta cuatro ocupantes para que disfrutes de la adrenalina con amigos o familiares.

Experiencia completa

Que los ‘side by side’ sean aventureros no significa que sean austeros. Puedes encontrarlos con grandes comodidades como pantallas táctiles compatibles con guantes de manejo, sistemas de audio de 5 bocinas y GPS integrado.

