Joe Biden lidera la carrera en Arizona y algunos medios lo dan por ganador en este estado

Sin embargo, simpatizantes de Donald Trump aseguran que “aún hay esperanza” para el republicano

Quien gane en Arizona sumará 11 votos electorales

En Arizona la ventaja de Joe Biden se ha reducido a unos 68.000 votos y se ha ido cerrando a medida que ha avanzado el escrutinio, mientras que Donald Trump sigue defendiendo que ha vencido en este estado que otorga 11 votos electorales.

Arizona, un estado en el que las proyecciones de algunos de los principales medios han dado la victoria a Biden, las distancias entre ambos se han acortado, dando un nuevo giro a la teoría de Trump de que aún es posible una victoria demócrata, según reseñó The Daily Mail.

La agencia de noticias The Associated Press ya ha proyectado a Biden como el ganador en Arizona, prediciendo que su ventaja actual es prácticamente difícil de superar, sin embargo, no han hecho oficial la victoria del candidato demócrata.

Por su parte, los seguidores de Trump mantienen una pequeña esperanza de que todo pueda cambiar ya que el republicano ganó los lotes de alrededor de 140.000 boletas adicionales del condado de Maricopa que fueron contados entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Después de que se contaron los nuevos votos, los totales de Arizona se situaron en 1.469.341 votos, o 50,49 por ciento, para Biden y 1.400.951 votos, o 48,14 por ciento, para Trump.

De acuerdo con The Daily Mail, para la madrugada de este jueves aún faltaban por contar 400.000 votos en el estado hasta la madrugada del jueves.

Paul Bentz, un encuestador republicano de la consultora HighGround, le dijo a Arizona Republic que Trump tendría que ganar el 57.6 por ciento de las boletas pendientes en el estado para superar la ventaja de Biden.

Bentz aseguró el miércoles que la campaña del presidente todavía “tiene una oportunidad”.

Si Trump ganase en Arizona podría ser reelecto aún perdiendo en alguno de los otros estados claves como Nevada, Georgia o Carolina del Norte.