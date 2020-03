La veneración de Jesús Malverde se desarrolla desde hace más de 100 años.

Es catalogado por sus creyentes como santo, pero la iglesia católica lo nombra como “ánima”.

La advocación de Jesús Malverde protege a las personas que comercializan droga y cuida a los inmigrantes cuando cruzan la frontera.

La veneración de Jesús Malverde, cuyo nombre real es Jesús Juárez Mazo, sigue incólume por más de 100 años en la región de Sinaloa, México, tras su muerte el tres de mayo de 1909.

Desde ese entonces, la veneración de Jesús Malverdese ha expandido, no sólo por la región mexicana de Sinaloa, lugar donde creció, sino por Culiacán, Tijuana, Badariguato y Chihuahca.

Según fuentes documentales, la veneración de Jesús Malverde, es un culto que está relacionado por el uso de las costumbres católicas, ya que él sentía asa religión en su sangre y tenía un profundo interés en ayudar a los más necesitados, siempre bajo la protección de Dios.

“Ayudar a mi gente en nombre de Dios”, era la frase que siempre lo acompañaba en cada robo o fechorías a los más ricos de la zona para luego repartir el botín a las personas necesitadas de su pueblo.

Es de esta forma como Jesús Malverdese gana la reputación de “Robin Hood”, aquel hombre forajido de la época medieval.

Pero también, Jesús Malverde fue apodado como el “santo de los narcotraficantes”, pues hasta el mismo “El Chapo” Guzmán lo venera en búsqueda de protección.

A igual que el “El Chapo”, quien está en una prisión de máxima seguridad en Colorado de los Estados Unidos, miles de personas acuden ante su altar para pedir favores y pagar promesas como si fuese un verdadero Dios.

Sus devotos se persignan y se arrodillan ante su retrato, rodeada de fotos, velas, flores e imágenes de la fe católica, para luego iniciar la veneración de Jesús Malverde en medio de algarabía, licor y corridas.

El “santo de los narcotraficantes” no desampara a sus devotos

El santo de los narcotraficantes, Jesús Malverde, es su ídolo y le rinde tributo como si fuese Dios, así lo expresó uno de sus fieles creyentes, quien consideró que el alma de él sigue presente en cada una de las personas.

“Los festejamos para que la gente siga recordando a Jesús Malverde en sus corazones”, detalló el devotó.

Otro hombre acude todos los años a la veneración de Jesús Malverde en Sinaloa, desde ese santuario dijo; “Yo le pedí tener un hijo con mi esposa y me lo concedió”.

Las personas dedicadas al tráfico de drogas acuden a él para recibir su protección.

También guía el paso de la población inmigrante que cruza la frontera de manera ilegal para llegar a los Estados Unidos.

Devoción cuestionada

Aunque cientos de creyentes ven a Jesús Malverde como un santo, la iglesia católica no lo acepta con ese calificativo, ya que es una práctica basada en supersticiones.

La Iglesia católica, que agrupa a más de 1313 millones de fieles en el mundo, se opone a la santidad de Jesús Malverde, hasta ahorita sólo se le denomina “ánima”.

Lo que sí es evidente que la veneración de Jesús Malverde es real y no es una escena extraída de una película de ficción.

