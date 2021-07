Veneno Sandoval aparece sacándose el calzón en redes

Seguidores la critican y le dicen que ya no tienen creatividad

Mientras que otros la llaman “una auténtica diosa” “Ya no sabe cómo llamar la atención”, Carolina Sandoval, mejor conocida como Veneno Sandoval, “escandaliza” a todos en redes sociales al publicar un video en dónde la conductora venezolana se sacaba el calzón, sin embargo, las criticas no radicaron de ahí, sino después de que la conductora se oliera los dedos, provocando disgusto a sus seguidores en Instagram. Carolina Sandoval puede ser una de las conductoras más queridas, pero también una de las más criticadas en redes sociales, y es que la ex conductora del programa Suelta la sopa lleva ya varios meses bajo las criticas y burlas, ya sea por las “controversiales” fotografías que sube o por los videos en los que aparece solamente en un calzón, levantando innumerables de disgustos entre los usuarios. Se saca el calzón en video: La Veneno Sandoval causa disgusto en redes En esta ocasión, no fue la diferencia, ya que La Veneno Sandoval sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores al publicar un video en dónde la también actriz aparecía en un bikini color verde y unas gafas, mientras que un hermoso paisaje se se observaba a su espalda, sin embargo, el disgusto vino después de que la venezolana se sacara el calzón” y se oliera los dedos de la mano. Al pie de dicho video, el cual ya cuenta con más de 7 mil me gusta, Carolina escribió el siguiente mensaje: “Advertencia, el almuerzo con Caro de hoy se suspende por falta de privacidad, y es que no la hay, de hecho a veces me asombra como la gente se sorprende se meta en lo que hace la otra persona en la privacidad de su vida, y decida compartir lo que sea porque le da la gana”.

Que doble moral son algunos, escribe Veneno Sandoval en el video en donde “escandaliza” a los seguidores por sacarse el cazón Su pie de video no terminó ahí, ya que después, la Veneno Sandoval llamó a la gente doble moral, afirmando que el sacarse el calzón no era malo, pero que si una mujer lo hacía era algo sumamente injustificado: “También me impacta que los “doble moral” vean algo tan normal como sacarse la pantaleta, calzón, short, bikini, como algo ANORMAL, pero claro si lo hace un hombre no pasa nada, pero si la que lo hace es una mujer “oh no no, que vulgar, que falta de clase, que corriente”. “Ajá, y ahora resulta que la única que se saca un bikini de las nalgas soy yo, ay Dios, dales luz aunque sea de un bombillo, y yo sigo siendo feliz dentro de mi privacidad compartida por decisión propia” terminó, para después argumentar a qué olía sus dedos “Posdata: olía a #jadoredios by @dior”.

“¡Qué barbaridad!” Le escriben al video de la Veneno Sandoval sacándose el calzón A pesar de lo escrito por la Veneno Sandoval en su video, eso no impidió que muchos criticaran la acción de la venezolana, en dónde argumentaban que no se trataba de que se sacara el calzón, sino que después se oliera las manos, hecho que provocó un sin fin de criticas, a tal grado de que Carolina tuvo que limitar los comentarios de este video: “No es que te lo saques, es que te lo hueles, que asco”, “Que moral niña, uff, llegar a ese nivel Diosss”, “Estas pasada ya chama de pana, ya no seas tan tierrua pana”, “Yo me saco el bikini a veces, pero no me lo huelo”, “Si para ti es normal mamita es válido, pero no publiques eso por Dios, busca llamar la atención de otra forma”.

“Se te acabó la creatividad” usuarios critican el video de la Veneno Sandoval sacándose el calzón Lamentablemente para la Veneno Sandoval estas criticas no terminarían ahí, ya que más usuarios afirmaban que ya no tenía otra cosa más que llamar la atención, siendo este video de ella sacándose el calzón la gota que derramaría el vaso: “Con todo respeto mi Caro, me agradas mucho, pero a veces el exceso de autenticidad puede afectar tu esencia, y el tipo de mensajes que quieres enviar, si sientes que hueles mal ve al baño y te revisas”. “Caro, quisiera saber cual es tu contenido, ¿eres influencer de que?”, “Este video fue hecho a propósito, pero igual no deja de verse corriente”, “Todo para llamar la atención, no tiene nada de pudor”, “Se rascó con esas uñas tan largas y le sirve el desayuno a sus hijas”, “El problema no es que te saques el calzón, el problema es que te grabes y lo subas”. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

“Sigue así de autentica” apoyan a la Veneno Sandoval en su video sacándose el calzón A pesar de que Carolina Sandoval se ganara las criticas de muchos debido a su video sacándose el calzón, hubo otros seguidores que le aplaudieron la autenticidad de la Veneno, afirmando que ellos también lo hacían y que se debía de normalizar esas acciones: “JAJAJ rompiendo esquemas, mi Diosa”. “Autentica, mujer que no ha hecho nunca no es mujer, desde chiquiticas nos sacamos las pantis, sobre todo cuando nos decían se te está quemando el arroz ya uno sabía que tenía la panti metida, hasta los hombres hacen esa vaina”, “Difruta mi Caro, se te admira cada día”, “Yo me saco la panti, que esta flojita pero es cómoda jaja”, “Eso lo hacemos todos, ¿Por qué la gente se asombra? por Dios” fueron uno de los tantos comentarios que recibió la Veneno Sandoval en redes sociales.

¿Tiene mejor cuerpo que la famosa? Mamá de la Veneno Sandoval le “roba cámara” en traje de baño” (VIDEO) A pesar de que la Veneno Sandoval dio de que hablar con su video en redes sociales sacándose el calzón, fue hace unos días cuando su madre se ganó por completo la cámara de la conductora venezolana, ya que la señora Amalia Guzmán de Sandoval mostró varios pasos de baile frente a la cámara de su hija. La exconductora de Suelta la Sopa se encuentra hace algunos días en Hawái pasando unas vacaciones familiares, y fue en esas paradisiacas playas en donde la señora Amalia dio muestra de sus dotes de baile y en traje de baño le hizo la competencia a su controversial hija.

Baila reguetón en traje de baño Archivado como Veneno Sandoval calzón: Fue la propia Veneno Sandoval quien subió un video en donde se puede ver a su mamá Amalia, bailando al ritmo de del tema de Farruko, “La Tóxica”, la publicación la acompañó con el siguiente mensaje: “Acá les dejo la mejor medicina para todas las enfermedades y a la mujer más bella del mundo “mi madre”…”, expresó. “Ya les he contado que hace ya un año me enteré sobre el diagnóstico de #parkinson de mi @amaliadesandoval y cómo son muchas cosas que se desconocen sobre los adelantos de la ciencia y la forma de aprender a vivir con ellas la incertidumbre se apoderó de mi, cosa que es muy normal…”, escribió.

El ritmo lo tiene en la sangre Pero mi reina madre nos confirma cada día que cuando Dios quiere Quiere y que su actitud es lo más grande. Esta es mi madre de ChArallave para el mundo desde #hawaii 74 años y con un espíritu abundante de juventud. TE AMO AMALIA LA GRANDE eres nuestra roca…ojalá que yo sea como tú cuando sea grande y tenga ese cuerpo”. Inmediatamente la publicación alcanzó los 15,233 ME Gusta, y miles de comentarios que decían: “El ritmo lo tiene en la sangre que Dios me la bendiga mi señora hermosa @amaliadesandol Tenemos que aprender a vivir la vida al máximo”. Archivado como Veneno Sandoval calzón

Larga vida a tu mami Archivado como Veneno Sandoval calzón: “Qué linda, siempre alegre, muchas bendiciones”, “Larga vida para tu mami”, “Eres grande y serás mejor cada día por que amas a tu madre y eso Dios los multiplica en salud y Buenaventura para ti”, “Bella, me encanta!”, “Doña Amalia luce muy bien. La tienes como una tacita de plata. Dios la bendiga!!!”, le escribieron. Los comentarios no pararon: “Me encanta su energía y su forma de ser. Bendiciones!!!!”, “Pero que bella Dios la bendiga mucho mucho”, “Q Dios te la cuide y bendiga siempre”, “Bella Doña Amalia, bendiciones y q siga disfrutando con esa familia hermosa que tiene”. Fueron uno de los tantos comentarios que recibió la madre de Carolina Sandoval.