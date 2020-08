Nueva polémica de La Veneno Sandoval

La conductora venezolana, quien fuera despedida de Suelta la sopa de Telemundo, aclara si tuvo romance con César Conde, exesposo de Pamela Silva

Por si fuera poco, pide que suspendan a sus excompañeros del programa, que también hicieron transmisiones en vivo como ella

Una nueva polémica. Carolina ‘La Veneno’ Sandoval, quien fuera despedida de Suelta la sopa de Telemundo, aclara si tuvo romance con César Conde, exesposo de Pamela Silva, además, pide que suspendan a sus excompañeros del programa, quienes también hicieron transmisiones en vivo como ella a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, La Veneno Sandoval compartió un video que hasta el momento tiene más de 70 mil reproducciones y que llamó así: “Hoy en el ‘Día Nacional de la papa’ les paso la papa caliente”.

Sin esperar mucho tiempo, la conductora venezolana, después de confesar que es devota del Divino Niño y mostrar un retrato de su papá, Osvaldo Ramón Sandoval Cienfuegos, dijo que hablaría de cosas importantes, cambiando su postura y cruzando los brazos.

“Quiero primero ante todo decirles que de mí se han dicho muchas mentiras. Creo que la mentira más ridícula que han dicho de mí es que fui amante de César Conde. Les quiero decir a todas las personas que me están viendo, que no fui amante del caballero César Conde por múltiples razones, primero que nada porque no me gusta, porque me parece un hombre muy inteligente, porque lo admiro, porque él era una persona casado, porque a su esposa (Pamela Silva) siempre la respeté y la admiré”.

Como si ya estuviera harta de este tema, La Veneno Sandoval afirmó que su supuesto romance con César Conde, exesposo de Pamela Silva, es “la mentira más estúpida que han dicho de mí”.

