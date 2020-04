César Conde, ejecutivo de Telemundo, y la Veneno Sandoval, en conflicto

La meten en la separación de Pamela Silva, conductora de Primer Impacto

El periodista argentino Javier Ceriani dice también que se habla de recortes de personal en Univisión

Meten en separación de Pamela Silva a la Veneno Sandoval. El periodista argentino, Javier Ceriani, compartió en su cuenta oficial de Instagram, un video donde habla sobre esta situación, la supuesta intromisión de la Veneno Sandoval en la separación de la conductora de Primer Impacto y César Conde, ejecutivo de Telemundo.

“Aquí hay algo mucho más grave y cosas mucho más turbias en la separación de Pamela Silva y César Conde. No creo que sea la Venenosa porque ella está casada y además no creo que Conde tenga tan mal gusto“.

Por otra parte, Javier Ceriani le comentó a su compañera, la conductora Elisa Beristain, que sus fuentes le informaron que empiezan los recortes en Univisión, además de que van a transmitir novelas turcas en Telemundo, por lo que van a dejar sin trabajo a todos los actores de Miami que están trabajando en Telemundo.

También, el periodista argentino lanzó al aire una idea: “Pensando en Erika Buenfil, que es una mujer que no es una millenial y que está haciendo Tik Tok y redes sociales, invitamos a todos nuestros seguidores a que se animen a a hacer un video cómico de cuarentena y lo manden a nuestras redes sociales y pasamos los mejores Tik Tok de nuestro público”.

Con más de 4 mil reproducciones hasta el momento, este video provocó muchas reacciones de parte de los seguidores de Javier Ceriani:

“No creo que a César Conde le gusten las celulitis de la Venenosa”, “Cualquiera puede perder el trabajo, no te confíes”, “Ya se sabe que en Univisión recortaron los salarios hace rato… el presentador de los 700 mil ya no los gana… Ceriani sabe”.

Algunas usuarias no se quedaron con las ganas y etiquetaron a las partes involucradas: “@venenosandoval @nickhernandezve ¿Qué tienen qué decir de esto?”, “@venenosandoval ¿amante de Conde?”, “@[email protected] síganse haciendo que no saben nada de la Venenosa, ustedes tienen mucha información, pero no quieren o no pueden decirla”.

Por otro lado, en la cuenta oficial de Instagram de “Chisme No Like”, que conducen Javier Ceriani y Elisa Beristain, siguieron llegando más mensajes opinando sobre la Veneno Sandoval:

“Obvio, no, ese señor que se va a comer a la Venenosa, si puede tener las mujeres más lindas”, “Me parece una falta de respeto hablar así de la Venenosa, Pamela bonita no es y la Sandoval no es la típica flaca, pero tiene lo suyo”, “Tu @chismenolike dijiste que Pamela salió embarazada y que andaba con un canadiense, ahora no embarren a @venenosandoval que ella tiene un esposo y familia muy linda”.

Hubo quien se pasó de la raya con su comentario: “Esa guacamaya desde Univisión anda con el Conde, al bobolón de Nicolás Santiago Hernández lo tiene solo de apariencia”.

“Pero yo me pregunto, así como es la @venenosandoval de claridosa, ¿por qué no sale a limpiar su nombre? Si se calla es por algo”, “Que tan fácil es manchar la reputación de una señora @venenosandoval que se dedica a trabajar decentemente y que es casada, por favor, piensen en su hija”, se puede leer en más comentarios.

