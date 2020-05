View this post on Instagram

Soy de las que cree firmemente que la felicidad es un estilo de vida, una opción que puedes tomar de acuerdo a cómo veas quién eres y qué quieres…y mis amores sin lugar a dudas yo me las ingenio para crear mi felicidad todos los días de mi existencia llueva, truene o relampaguee. . .. … …. ….. . #cosasquesientecaro #lareinadelafaja #cuarentena