Veneno Sandoval expone a su esposo al subir un comprometedor video en sus redes

La conductora pide consejos para arreglar el problema que su esposo tiene en la cama

En redes critican a la conductora por exponer a su marido Veneno Sandoval marido. La que no puede guardarse nada, porque su pecho no es bodega, es la exconductora de Suelta la sopa, Carolina Veneno Sandoval, y no solo divulga cosas de ella, también comparte los más íntimos secretos de todos y cada uno de los miembros de su familia. Tal y como lo hizo con su marido Nick Hernandez. La venenosa compartió un comprometedor video de su marido en la cama. En su cuenta de Instagram se puede apreciar como la conductora entra a su habitación en donde su marido está acostado en la cama… y destapa un gran secreto de él. Destapa secreto de su esposo Veneno Sandoval expone a su marido y lo graba mientras el hombre está acostado en la cama roncando. En la publicación la conductora escribió lo siguiente: “Díganme algo aunque no me gusta hablar de mi vida privada jajaja … qué se hace en estos casos….”. “Dios del sol, de la luna y del trasnocho hoy me sale dormir en el sofá o lo despierto para que se ponga la maquina del ronquido que se le olvidó ponerse. BY THE WAY NO LE DiGAN NADA A NiCK de esto… TIPS PARA ESPOSAS DE RONCADORES: 1 . Ámalo hasta que la muerte los separe. 2. Llévalo al médico y qué le hagan un estudio del sueño. 3. Usa audífonos para dormir”.

En desacuerdo con la publicación Y lo que para ella fue un “gesto gracioso”, a los internautas no les cayó en gracia el video que publicó la Veneno Sandoval e inmediatamente se lo hicieron saber: “Te parece chistoso que exponga a su casa esposo de esa manera, a muchas personas el roncar les da vergüenza y que lo ridiculice solo por el simple hecho de llamar la atención es de mal persona”. “Desde que la corrieron de Telemundo, ya no encuentra que hacer, por lo visto el salir desnuda por todos lados ya no le genera atención de nadie, ahora va por su familia”, “Mientras existan fans que le aplauden este tipo de cosas lo seguirá haciendo. VER VIDEO AQUÍ

Le hacen advertencia a la conductora Además de expresar su desacuerdo con el video que la Veneno Sandoval subió a sus redes en donde se puede ver a su esposo roncando, sus seguidores le hicieron a la conductora una advertencia: “Cuando él te grabe a ti roncando y publique el video no te enojes”. “Esa Carolina es sin filtro, ni el esposo se le escapa, es una bárbara”, “Y no es primera vez que ella lo graba roncando”, “Si solo le falta tener intimidad con el hombre en vivo”, “Respeto, amor, empatía, privacidad, tolerancia. Lealtad. Fidelidad. Eso no se postea. No. No no no no. Que feooooooooo”.

Veneno Sandoval marido: “Que falta de respeto grabar y publicar” El video del esposo de la Veneno Sandoval roncando alcanzó 25,681 Me Gusta, y miles de comentarios en contra: “Que falta de respeto grabar y publicar”, “Que mujer tan ridícula exponiendo al esposo, no ventiles tu vida privada”, Ay no Caro, no lo expongas así”. “No es gracioso, pobre Nick el esta enfermo, seguro él no quisiera molestar con sus ronquidos, pero desafortunadamente eso es una enfermedad y uno como esposa se casa para las buenas y para las malas y le protege la espalda a su marido, no lo exhibe. Le aseguro que si fuese al revés y usted fuera la qué roncara, lo último que el haría sería grabarla. Usted lo hace parecer gracioso pero no lo es”.