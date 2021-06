“Ya les he contado que hace ya un año me enteré sobre el diagnóstico de #parkinson de mi @amaliadesandoval y cómo son muchas cosas que se desconocen sobre los adelantos de la ciencia y la forma de aprender a vivir con ellas la incertidumbre se apoderó de mi, cosa que es muy normal…”, escribió.

Veneno Sandoval mamá. Que se cuide Veneno Sandoval porque ya tiene competencia en las redes, pues no es la única de su familia que le gusta mostrar sus pasos de baile frente a la cámara, así lo demostró la madre de la conductora, la señora Amalia Guzmán de Sandoval.

Inmediatamente la publicación alcanzó los 15,233 ME Gusta, y miles de comentarios que decían: “El ritmo lo tiene en la sangre que Dios me la bendiga mi señora hermosa @amaliadesandol Tenemos que aprender a vivir la vida al máximo”.

Los comentarios no pararon: “Me encanta su energía y su forma de ser. Bendiciones!!!!”, “Pero que bella Dios la bendiga mucho mucho”, “Q Dios te la cuide y bendiga siempre”, “Bella Doña Amalia, bendiciones y q siga disfrutando con esa familia hermosa que tiene”.

“Qué linda, siempre alegre, muchas bendiciones”, “Larga vida para tu mami”, “Eres grande y serás mejor cada día por que amas a tu madre y eso Dios los multiplica en salud y Buenaventura para ti”, “Bella, me encanta!”, “Doña Amalia luce muy bien. La tienes como una tacita de plata. Dios la bendiga!!!”, le escribieron.

“Quien a tu lado no está feliz y con vida en cada momento… felicidades a tu hermosa mamá”, “Una reina, me encanta ese espíritu alegre”, “Divina”, “Qué linda”, “Bella tu mami”, “Que linda, tremendo cuerpo, felicidades”, “Qué bella, Dios le siga dando vida y salud”. VER VIDEO AQUÍ

A diferencia de las publicaciones en donde a parece Veneno Sandoval, en esta ocasión los comentarios fueron muy positivos, pues generalmente en lo que postea la conductora las críticas no se han esperar, pero en esta ocasión, fue todo lo contrario.

El traje de baño de la mamá de Veneno Sandoval no pasó desapercibido: “Esta Señora si es una Lady !!!!”, “Muy bien, disfrutando”, “Que buen traje de baño el de tu mamá!”, “Admiro a Carolina por ese amor a su Madre, que siempre esta con ella. Dios les bendiga, son una hermosa familia”. Veneno Sandoval mamá

“Caro, que linda tu mamá . Bendiciones para ustedes. Felices vacaciones”, “Simplemente ESPECTACULOSA (Espectacular y fabulosa)”, “La hija no le perdió pisada a la madre que vivaaaaa la alegría y el entusiasmo”, “Cuerpazo. DLB”. Veneno Sandoval mamá

La actitud y el buen gusto de doña Amalia fueron lo más aplaudido en los comentarios: “El cuerpo es lo mejor jeje y el traje de baño me encantó”, “Mi Dioooosss que bellaaaaaa”, “Que hermosa doña Amelia, bendiciones”, “Muy hermosa tu Mami, eres bendecida de tenerla a tu lado y tan feliz! Disfruten mucho linda Caro!”.

“Sí señor, unas piernas preciosas”

Los halagos hacía la señora Amelia no pararon: “Sí señor, unas piernas preciosas!!”, “Bella. Abrazos desde Panamá. Bella. Bendiciones. Le Amo de Gratis”, “Muy bella DIOS te la siga bendiciendo”, “No se que tiene ella, pero cuando la veo me transmite alegría, energía, siempre actitud positiva me encanta”.

“Dios las bendiga en salud!!! La sra. Amalia es bella y admirable. Estar con los hijos es lo máximo en la vida de una madre!! Dicha plena!¡ ustedes son su medicina perfecta!! Muchos abrazos desde ChArallave, Miranda. Venezuela”, Wueepaaa, qué linda, Dios la siga llenando de vida y salud”. Veneno Sandoval mamá