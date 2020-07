“La Veneno” Sandoval tiene récord de visitas en sus redes sociales

En tan solo 24 horas obtiene más de un millón de visitantes por El Trasnocho

Con eso la venezolana le da una lección a sus excompañeros de Suelta la Sopa y confiesa a Lucía Méndez lo que hará

A una semana de que por fin se diera a conocer lo que sucedió con Carolina ‘La Veneno’ Sandoval del programa Suelta la Sopa, del cuál quedó fuera por negarse a realizar el programa en vivo desde el estudio por temor a contagiarse de coronavirus, según lo manifestó ella, ahora, la morena de fuego le confesó a Lucía Méndez lo que planea hacer contra Telemundo.

En un video realizado por Lucía Méndez en su cuenta de Instagram, la mexicana sostuvo una entrevista con La Veneno Sandoval y aseguró haberle sacado la sopa de lo que hará luego de su despedida y la ex conductora de Telemundo aseguró que probablemente entablará una demanda contra la empresa.

“Le saqué la SOPA a La Venenosa!!! @venenosandoval Hoy se estrenó la nueva etapa de los almuerzos de mi amiga Carolina, conversamos de todo un poco… Pero le pregunté lo que todos queríamos saber ¿Por qué se salió de Suelta la Sopa? y aquí su respuesta ¿Cómo me ven de periodista?”, fue lo que escribió Lucía Méndez en el video en donde se puede ver muy sonriente a La Veneno Sandoval, quien contó:

“En realidad la única puerta que tengo cerrada es la de mi casa para que nadie entre ni nadie salga para que no nos contagiemos así de manera irresponsable, si en la lista de contagiados voy a estar, porque va a seguir creciendo este virus no sé cuando, no me voy a contagiar por irresponsable… cerré un ciclo en mi vida pero por ahora no te puedo dar detalles porque estoy con temas legales importantes…”, dijo la Veneno Sandoval.

Lo anterior deja entrever la posibilidad de que se le viene una demanda a Telemundo por despido injustificado: “En las leyes de los hombres y en las leyes de Dios, la última palabra la va a tener Dios y todo el mundo que sabe que hizo mal y de qué manera actuaron, porque todo está documentado, lo saben y el público es el que manda, tú sabes cuántas visitas tuve en los últimos programas de el Trasnocho? Casi un millón de vistas, hay programas que casi no tienen esos números…”, aseguró Carolina Sandoval.

Pero la boca no le paró a la Veneno Sandoval: “Yo sí lo digo orgullosa porque muchos que me utilizaron para subir sus cuentas de Instagram, y como muchos están diciendo que ando de ardida, ¿qué me importa? que digan lo que quieras…”, pero Lucía Méndez la interrumpió para hablar por Telemundo al mismo tiempo que La Veneno aseguraba no tener problema con la empresa:

“Telemundo tiene un sello y a mí me gusta mucho, tiene estrellas muy padres, Suelta la Sopa es un programa que nos gusta por las diferentes personalidades que tienen y realmente les deseo mucho éxito, mucho todo y sí eras como la sal y pimienta del programa por tu temperamento, por tu alegría pero creo que eso ya es tu curriculum vitae, es un programa muy exitoso, que haya quedado en tu vida y tienes que agradecerle a Dios que hayas tenido tanto éxito en Suelta la Sopa”, finalizó Lucía Méndez.

Para cerrar el tema sobre el programa, La Veneno Sandoval añadió: “Una cosa mala no quita una buena pero la última palabra la tiene el de allá arriba y así me despido”, cerró.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO LA VENENO SANDOVAL CON LUCÍA MÉNDEZ