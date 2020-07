Lucho Borrego no se queda callado y rompe el silencio

El periodista colombiano habla sobre la salida de ‘Veneno’ Sandoval de Suelta la Sopa

“Son cosas complicadas que dan mucho dolor, mucha tristeza”, dijo en una transmisión en vivo

¡Soltó la sopa! El periodista colombiano Lucho Borrego rompe el silencio y habla sobre la salida de la conductora ‘Veneno’ Sandoval de Suelta la Sopa de Telemundo.

De acuerdo con información de People en español, Lucho Borrego realizó una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram donde respondió las dudas de sus seguidores sobre la aparente salida de ‘Veneno’ Sandoval del programa, aunque no quiso profundizar al respecto.

Después de que le pidieron a Lucho Borrego su opinión sobre las personas que hablan mal de su trabajo, el periodista colombiano respondió de la siguiente manera: “No voy a contestar eso, entiendan un poquito, son cosas complicadas que dan mucho dolor, mucha tristeza y no voy a contestar de eso y espero que lo entiendan”.

Por otra parte, Luis Alfonso Borrego, mejor conocido como ‘Lucho’, reconoció que extraña mucho a ‘Veneno’ Sandoval, quien ha estado muy activa en sus redes sociales compartiendo imágenes y mensajes que confirman el desgaste que existe entre ella y la cadena Telemundo.

“Te voy a contestar esto a medias porque no puedo hablar más de eso, pero sí mucho, mucho la extraño”, se limitó a responder el periodista colombiano.

De inmediato, usuarios de la cuenta de Instagram de People en español reaccionaron a las declaraciones de Lucho Borrego: “Ay, por fin, ojalá y ya no esté la ridícula, no sé cómo la aguantan”, “Que se vaya, es muy grosera, cae mal con sus pende…”, “La verdad no me inspira nada la señora… puro gritando y grosera haciendo shows”, “Gracias a Dios la sacaron, muy mala representación de lo que es la mujer venezolana”.

En sus historias de Instagram, La ‘Veneno’ Sandoval compartió recientemente algunos recuerdos de los viajes que ha realizado por diferentes partes del mundo con miembros de su familia, dejando en claro que han sido viajes que se han pagado con dinero de sus empresas, algo en lo que enfatizó una usuaria en su mensaje.

“Ella (‘Veneno’) Sandoval no necesita eso, ya tiene creo lo suficiente con sus negocios, además, la salud vale más que ir a exponerse al show, ellos van a perder muchísimos seguidores, yo ya decidí dejarlos de ver”.

La mayoría de los comentarios eran de alegría por la salida de la conductora de Suelta la Sopa, quien entró al programa en el 2013: “Ya es hora que saliera, la soportamos por mucho tiempo, ya no tiene nada que dar, adiós, descansa ya”, “Esta si es buena noticia, yupi, yupi”, “Ya no escucharemos más gritos en el programa”, “A todo santo le llega su hora”, “Que bueno que la sacaron, ahora si va a estar mejor Suelta la sopa”, “Ahora si voy a ver Suelta la sopa”.