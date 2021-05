En este mismo mensaje, la ex conductora de Suelta la sopa comentó que esta foto la compartía porque es hermosa y porque no la había enseñado antes: “Y forma parte de esas fotos de mis archivos que no se han enseñado y porque quiero invitarlos a amar a sus parejas más allá de la banalidad de una figura esculpida”.

“Engordar a un marido no es amor”

Las críticas para la ex conductora del programa Suelta la sopa de Telemundo apenas comenzaban a hacerse presentes, aunque no de la forma que se hubiera pensado: “Engordar a un marido no es amor… Cuidar a un marido es tener vida sana y no llenarlo de grasa”.

“Esta mujer pasa de los límites todos los días: ella o la hija o el marido salen en pelotas”, “El mensaje muy lindo, perfecto, me gustó, pero lo depravada que eres no te lo quita nadie. No hay necesidad de subir una foto de ti desnuda aunque tu marido te esté tapando”, “Ridícula, no hay necesidad de que hagas eso y el hombrecito que se presta”, expresaron más usuarios.