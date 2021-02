Carolina ‘Veneno’ Sandoval presume su enorme trasero y sus carnes con una diminuta tanga

La famosa conductora de televisión mostró sin pena ni gloria sus abultados atributos

Además exhibió su celulitis y sus estrías, mientras recibió cientos de comentarios negativos y positivos

Carolina ‘Veneno’ Sandoval presume su enorme trasero y sus carnes con una diminuta tanga, mientras limpia su hogar y envía mensaje a envidiosas.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram @venenosandoval que la famosa conductora de televisión, mostró sin pena ni gloria sus atributos.

En el video que publicó también en Tik Tok, la presentadora exhibió su celulitis y su estrías, que le generó cientos de comentarios, tanto positivos como negativos.

Para ver el video haz click aquí.

Hasta el mediodía de este 11 de febrero de 2021, Carolina ‘Veneno’ Sandoval tenía casi 29 mil reproducciones y más de 1550 comentarios.

La estrella de Instagram, apareció con un diminuto bikini en color azul en la parte de los pechos y de color lila en la parte inferior.

En su cuenta colgó el siguiente mensaje: “Cómo cuando limpias la casa y molestas a las más venenosas que tú (emoticones risas) by the way este es el mejor #throwbackthursday del mundo MUNDIAL (emoticones risas) pa las #betty con amor ya que casi es el día de #sanvalentin”.

Desde que la conductora Carolina ‘Veneno’ Sandoval salió del programa Suelta la Sopa, su raiting ha subido en las redes sociales.

Para ello se ha servido de su cuerpo para salir con poca ropa y causar todo tipo de reacciones tanto de fans como de haters que no dejan de decirle de todo.

A continuación de te dejaremos las críticas más fuertes que recibió, incluso unos más subido de tonos que otros, así como algunos que la defienden de sus apariciones