Carolina “Veneno” Sandoval hace exigencia a la gente de Telemundo, tras su despido

La administración del programa Suelta la Sopa responde con contundente acción

Sin embargo, la exconductora hizo tremendas declaraciones, fiel a su estilo protagónico

Luego de que hizo una exigencia a la producción de Suelta la Sopa, Carolina “La Veneno” Sandoval obtiene respuesta inesperada tras despido.

Esto se dio a conocer a través de la cuenta de Instagram de Chicapicosa 2 en donde se puede observar qué recibió la exconductora del programa.

En la cuenta se explica que “La Veneno” Saldoval había hecho una exigencia en vivo a sus antiguos jefes porque algo se le olvidó en las instalaciones de la televisora Telemundo.

De acuerdo a la publicación, la exconductora había solicitado que le regresaran algunos objetos que se le habían olvidado en las oficinas.

Tras esa exigencia, la producción o alguna área de Telemundo escuchó su petición y respondió a “La Veneno” Sandoval casi de inmediato.

Y es que a través del video se observa que le regresaron sus cosas y fiel a su costumbre, la exconductora dedicó unas palabras ante el inesperado hecho.

De manera textual dijo: “Pueden creer que esta mañana tuve que recordar todas las cosas que me tenían que mandar que eran realmente más sentimentales que otra cosa y si no lo digo, no me lo mandan”.

Y agregó: “Miren todo el maquillaje que tenía, me lo mandaron porque vieron que hice un en vivo y se habían tardado todo lo que les dio la gana, en mandarlo, ¿Qué les parece? Es que la gente es descarada. Me mandaron todas mis cosas, vamos a ver cuántas de estas dono, porque no me gusta recordar nada…”

Al final exclamó: “Mira los descarados me mandaron la chaqueta de Suelta la Sopa que la puedo agarrar y poner en donación”.

Ante todas estas palabras que dijo “La Veneno” Sandoval, la gente comenzó a dar su punto de vista, la mayoría al criticar su postura.

A continuación te dejaremos alguno de los comentarios más picosos que le dejaron en la red y además el video para que veas las cosas que le regresaron.