Carolina ‘Veneno’ Sandoval, exconductora de Suelta la Sopa, posa en toalla y deja ver su cuerpo desnudo al salir de un baño de vapor y causa controversia entre sus fans y haters.

Todo sucedió a través de un candente video que subió en su cuenta de Instagram de el Trasnocho con caro, que ha tenido tanto éxito que hasta la mañana de este 28 de octubre de 2020 ya contaba con más de 146 mil reproducciones y poco más de 720 comentarios.

Desde hace unos meses que fue despedida del programa de Telemundo, la presentadora venezolana se agarró fuerte de sus redes sociales y es allí donde ha encontrado bastante audiencia.

Para ver el video haz click aquí.

Sin embargo, el contenido de lo que sube es fuertemente cuestionado ya que sube materiales en los que se le ve prácticamente desnuda, en tanga, en bikini, situación que no tiene contentos a muchos de sus seguidores.

En la publicación, Carolina ‘Veneno’ Sandoval que aparece prácticamente desnuda y solo con una toalla, al salir de un baño de vapor, coloca el siguiente mensaje:

“EL TRASNOCHO CON CARO en uno de mis lugares favoritos ,el #shower. After un baño de vapor para hacer un detox y hacer mi rutina que me mantiene, bella, feliz y alejada de la vida ajena #vagiyoga #nuskin #catanoaniise #vivalajuice y mi sonrisa”.

Sin embargo, pese al buen ánimo de la presentadora venezolana, las críticas no tardaron en aparecer y una mujer le lanzó el siguiente mensaje: “Está bien que quieras demostrar que no te importa qué tanto te puedan criticar, pero antes que todo eres madre, esposa y mujer de familia, ten un poco decencia… no sé ¿sentido común será?

