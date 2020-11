Carolina ‘Veneno’ Sandoval exhibe figura desde la playa con atrevido bikini

La exconductora de Suelta la Sopa presume que aparece sin filtros en la postal

Por primera vez le dicen que ya luce más delgada y en apariencia parece que sí

Carolina ‘Veneno’ Sandoval, exconductora de Suelta la Sopa, exhibe figura desde la playa con atrevido bikini, presume que aparece sin filtros y le dicen que se ve más delgada.

Fue a través de una fotografía en su cuenta oficial de Instagram @venenosandoval, que la presentadora venezolana mostró un momento de esparcimiento.

Por primera vez hasta ese momento la presentadora no tenía comentarios negativos e incluso le dijeron que luce un mejor cuerpo.

De manera textual Carolina ‘Veneno’ Sandoval que se mostró en bikini, escribió lo siguiente: “Si estás viendo esta foto te felicito, estás vivo y eso ya es un milagro… y by the way está soy yo sin filtro, con mi mejor accesorio mi sonrisa y con ustedes mi mejor complemento”.

La imagen ha causado tanto éxito que hasta la mañana de este 27 de noviembre superaba las 3 mil 500 reacciones y más de 60 comentarios.

Los primeros comentarios a ‘Veneno’ Sandoval en bikini resaltaron su cuerpo y le dijeron: “Bella”, “estilo único y real”, “que mujer más admirable, saludos desde Chile”, “que hermosa, saludos desde Venezuela, Las Sandoval sí son hermosas”, “guapísima¡¡¡ besos desde España”.

Incluso algunas mujeres no se resistieron a dar sus mejores piropos y le lanzaron los siguientes: “Mamasota”, “bella”, “¿Porqué estás tan guapa?”, “bella Caro”, “actitud más nada”, “simplemente Carolina, fantástica como siempre”.

Entonces otras seguidoras le dijeron a la exconductora de Suelta la Sopa sobre su actitud y cuerpo: “Para mí una preciosa foto Caro, muy natural como dices, bendiciones y sigue tu”.

“No necesitas filtro, con tu personalidad tienes de sobra”, “ya estás bien delgada”, “el accesorio más hermoso, la sonrisa y es gratis”, “pero si esta foto jamás necesito filtro! Hasta serie una ofensa”, “bendiciones Caro saludos desde El Salvador con mucho cariño, que sigas disfrutando que bien merecido lo tienen]”, le dijeron más personas.