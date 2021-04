La Venenosa Sandoval recibe fuertes críticas por video que subió a su Instagram

Tachan a la Venenosa Sandoval de ser un mal ejemplo para sus hijas

Seguidoras le dice a la Venenosa que deje de enseñar para vender Venenosa Sandoval críticas. La que sorprendió, una vez más, a sus seguidores fue la exconductora de Suelta la sopa, Carolina “la venenosa” Sandoval, al subir a su cuenta de Instagram un video en donde se muestra vistiendo únicamente una tanga, tapando sus pechos con las manos mientras le habla a la cámara. “Hola mis amores, aquí con mi cuerpo sin Photoshop, sin filtro, al estilo Khloe Kardashian, la mejor motivadora que todas tenemos en la vida, porque si Khloe Kardashian muestra su cuerpo después de haber sido trabajado, yo lo muestro el mío sin hacer ejercicio el día de hoy solamente me comí un arepa con mantequilla y queso con asado”, dice al iniciar el video Venenosa Sandoval críticas: Quería mostrarse sin filtros Con una sonrisa de oreja a oreja y un cadencioso baile, la Venenosa Sandoval continuó con su pequeño discurso “motivacional”: “y por supuesto les cuento algo, nunca en mi vida me he hecho una liposucción, no tengo en este cuerpo más que masaje, y se los quise mostrar sin filtro, sin filtro mi amor”. “Para que ustedes vean el cuerpo de una mujer con dos cesáreas, y con un poquito de alegría esta mañana quiero que se sientan felices con el cuerpo que tienen, que se han hecho, con el que se quieren hacer, y saben algo, lo mejor de la mujer es la personalidad, lo demás es interpretación de quien lo quiera mirar.

Venenosa Sandoval críticas: Quiere competir con las Kardashian Al parecer La venenosa Sandoval quiere hacerle competencia a la menor del clan Kardashian, quien en fechas recientes mostró su cuerpo sin filtros y dijo sentirse orgullosa de lo trabajado de sus atributos, así que la exconductora no tardó que compararse con ella. “Gracias por todos los comentarios que voy a recibir, porque si Khloe Kardashian recibió 5 millones de vista, ¿cuántos iremos a recibir nosotros? OMG”. El video que se encuentra en el Instagram de Sandoval ya acumula más de 657,980 reproducciones.

Venenosa Sandoval críticas: ‘No respeta a sus hijas’ Los comentarios no se hicieron esperar, como el de marcecha_13: “Hola carolina tu contenido siempre me ha gustado , pero pienso que este tipo de contenido no es lindo tú tienes hijas y un esposo y como hablas siempre de amor propio en este video, me entristece que lo que hablas no va con lo que actúas”. Zuley0000 escribió: “Dicen que se encuera cuando está en crisis mental de insatisfacción, al parecer es su forma de expresarlo….pobre su familia que lo sobrelleva….da lástima tanto talento”, “Perdió la vergüenza. No respeta ni a su bella madre ni a sus hermosas hijas. Que mal ejemplo. Y lo peor el marido ni le dice nada”.

Venenosa Sandoval críticas: Piden que también respete su cuerpo Las críticas a la Venenosa Sandoval no pararon y los mensajes que le pedían respetar sus cuerpo no dejaban de llenar su perfil, como el de Zulaikamellajavie: “A veces se pasa, no es envidia, pero debemos respetar nuestra familia, no se puede perder el respeto, pero ese video para nada me gustó”. “Tiene que Comer. Cuando se vive del Show hasta los Trapos hay que dejar y más si no hay ningún Otro Talento, Déjenla que enseñe el Rabo”, “Acá no se trata de amor propio o de dejar en claro que nos tenemos que amar como somos, acá se trata de tener pudor respeto por nuestro imperio que es nuestro cuerpo”.

Venenosa Sandoval críticas: Le dicen ‘vulgar y ridícula’ “El esposo tan buena persona que se ve pero es un títere de ella no lo quiere ni lo respeta para nada solo le importa ella y llamar la atención tiene problemas de personalidad y ha caído en la vulgaridad y ridiculez”, “Como será el pensamiento de su madre, hermana, cuñado…. uffff ya me voy de la página de ella…”, . “Si mija pero hay que entenderla, no la llaman de ningún lado y la mujer necesita dinero!! Está que hace lo que sea con tal de monetizar. No por nada dicen que también tiene su cuenta en Only fans!!”, fueron algunos de los comentarios en la polémica publicación.

Seguidores le dicen que está desesperada por fama Venenosa Sandoval críticas. Sus seguidores manifestaron que el video de La Venenosa Sandoval solo lo había hecho par no perder fama, como resaltó la usuaria sheilla_tv: “es cierto creo que se desespero por tener fama la está llevando hacer cosas más allá. Lástima”. VER VIDEO AQUÍ Por su parte, Jardinperales escribió en los comentarios: “está mujer ya tiene tiempo haciendo videos de mal gusto, hasta con la hija!! Ella no a superado que la corrieron de la sopa, por eso tanto desfiguro. Choca de verdad, no me espanto, pero es desagradable”.

Le piden a la Venenosa que ‘reacciones por sus hijas’ Muchas de los comentarios mostraban su preocupación por las hijas de La venenosa Sandoval, pues referían que no les daba un buen ejemplo, como anialexi6185: “ojalá algún día reaccione y más por sus hijas”, mientras que ilsejuliao5 comentó: “ya raya en lo vulgar”. “Esto ya es demasiado no se necesita demostrar tanto, me encanta como es ella pero pues cada quien su forma de ser”, “Parece incentivar a las mujeres a ganar dinero mostrando su cuerpo, creo que ella gana más dinero mientras más come”, “la verdad si ya se está pasando, este contenido no me gusta”.

Dicen que La Venenosa Sandoval se pasó de los límites El usuario blue_rose9033 le escribió unas fuertes palabras: “@una cosa es no avergonzarnos de nuestro cuerpo otra muy diferente es salir casi desnudar para llamar la atención??? Nahh está mujer ya se está pasando de los límites por eso es que las mujeres en general nos catalogan de desvergonzadas”. “Mujeres para llamar la atención no hay necesidad de enseñar más de lo debido respétense y dejen de defender a una mujer que solo hace eso para ganar que?? Que hablen de ella bien o mal pero que hablen para que no quede en el olvido. Igual las mujeres que salen haciendo ejercicios casi desnudas con qué finalidad??? Por Dios piden ser respetadas pero no se dan a respetar hay vestimentas para toda ocasión recobre la cordura Sra Sandoval”.

‘Esto no es Playboy’, le dicen a la conductora Venenosa Sandoval críticas: Los comentarios en desacuerdo con La Venenosa Sandoval continuaron: Yulireyess: “Esto ya se salió de control”, “Perdió la vergüenza, la seguía, ya nooooooooo”, “Esto ya es Playboy”, “Que mal ejemplo para sus hijas”, “Lo único que falta es que te quites la tanga … ay no”. “Ufff siempre te veo y te sigo, pero aparecer casi desnuda no es la manera…. ten respeto por tu esposo y tus hijas”, “¿Esta es la nueva normalidad?? Enseñar tu cuerpo (que es sagrado) para demostrar que eres una mujer empoderada?! Definitivamente los tiempos han cambiado!!”, sentenciaron los usuarios.