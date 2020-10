Carolina ‘Veneno’ Sandoval se descara con diminuta tanga para exhibir sin pudor sus carnes

La exconductora de Suelta la Sopa defiende a las mujeres que son criticadas por sus acciones

Sin embargo, no se salvó de algunas críticas de las mujeres y de algunos hombres por su físico

Carolina ‘Veneno’ Sandoval, la exconductora de Suelta la Sopa, se descara con diminuta tanga para exhibir sin pudor sus carnes a sus fans.

Todo sucedió a través de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram @venenosandoval durante la transmisión de su programa El Trasnocho con Caro.

Este video tuvo tanto éxito que hasta la mañana de este miércoles 21 de octubre ya superaba el medio millón de reproducciones y más de 3 mil comentarios.

Para ver el video haz click aquí.

La presentadora de noticias de espectáculos ha mostrado su cuerpos de manera más descarada a través de sus redes y le ha redituado en más vistas de sus fans y haters.

Y esta ocasión no fue la excepción, motivo por el cual más adelante te mostraremos algunos de los comentairos más candentes y ofensivos que recibió.

De manera textual colgó el siguiente mensaje: ” El Trasnocho con Caro y el por qué a las mujeres nos llaman perras, con TANTA facilidad nos dicen infieles o irrespetuosos ¿A a los hombres si se les ve normal todo lo que hacen?”.

Y agregó: “Discúlpenme todos los caballeros que me ven, pero lamentablemente las mujeres entre nosotras sólo sabemos criticarnos y creer que somos mejor que la otra! No se vale, hoy vi el tema de @chiquis y me inspiré en este tema porque no se vale que siempre estén apuntando con el dedo a las mujeres”.

De inmediato una persona le dio la razón a la exconductora de Suelta la Sopa, Carolina ‘Veneno’ Sandoval, quien mostró sus carnes en una diminuta tanga: “Aquí veo más mujeres criticando a Chiquis que hombres, que tristeza que entre mujeres nos critiquemos”.