Carolina ‘Veneno’ Sandoval, exconductora de Suelta la Sopa, intenta dar clases de baile junto a su mamá Amalia Guzmán y termina humillada.

Todo se puede ver a través de un video que la misma presentadora de televisión subió por medio de su cuenta oficial de Instagram junto a su mamá Amalia Guzmán.

En su publicación, la venezolana colgó el siguiente mensaje: “Acá en mi #terapiamamá porque ella es mi #potaxioconarrozblanc y By the way celebrar con @amaliadesandoval desde un bautizo de muñeca hasta la #democracia y un día una tan importante como hoy en #USA no tiene precio… #vote #votolatino”.

Cuando se subió el video, de inmediato la gente no dudó en señalarles a ella y su mamá Amalia Guzmán que les hacen falta unas clases de caile y así lo dejaron claro en sus comentarios: “De verdad que las dos necesitan clases de baile. Si van a bailar y ponerse en ridículo, por lo menos bailen al ritmo de la musica, de eso se trata”.

“Cero ritmo, pero hermosa y simpática doña Amalia”, “cero gracia jaja! Puras ridiculeces”, “ah ya sabemos de dónde viene el oido bailarín de la venenosa jajajajaja”, “la madre es cómplice de sus locuras”, “ahí… no más con ritmo más nada flia, Hernández, señora Amali”, le comentaron más personas.

Hace unos meses Carolina ‘Veneno’ Sandoval fue despedida del programa Suelta la Sopa y desde entonces enfoca sus energías en el programa de El Trasnocho con Caro y sus redes sociales.

Sin embargo, mucha gente no está contenta con los materiales que sube, ya que en muchos de ellos sale prácticamente desnuda con atuendos muy provocativos.

Pero este tipo de contenidos le ha generado muchas visitas a sus páginas, por lo que es una de las conductoras más seguidas en Instagram.